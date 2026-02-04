Kelemen Hunor: "Trebuie clarificată situaţia cu SUA, credibilitatea României este în joc"

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, în contextul raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA care face referire la anularea alegerilor din 2024, că această situaţie trebuie clarificată în relaţia cu partea americană, avertizând că, în caz contrar, credibilitatea României ar putea fi afectată pe termen scurt, conform News.ro. El consideră că singura soluţie realistă ar fi elaborarea unui raport la nivelul Parlamentului, susţinând că serviciile de informaţii nu vor prezenta un astfel de document, deoarece nu ţine de atribuţiile lor, iar preşedintele nu poate oferi mai multe detalii, având în vedere rolul său de coordonare a activităţii acestora, precizează sursa.

Kelemen Hunor a afirmat că în societate persistă dezbaterea privind anularea alegerilor din 2024, subliniind că, deşi nu toţi cetăţenii vor fi convinşi, este necesar ca majoritatea să primească explicaţii clare, relatează sursa. El a arătat că există atât o problemă internă, cât şi una în relaţia cu partenerul strategic al României, Statele Unite, unde subiectul a reapărut în discuţii, informează sursa. Liderul UDMR a menţionat că, deşi România nu reprezintă principala ţintă, este folosită ca exemplu negativ în disputa dintre Washington şi Bruxelles privind libertatea de exprimare, menţionează sursa.

Kelemen Hunor consideră că, în actualul context, singura soluţie realistă ar fi elaborarea unui raport la nivelul Parlamentului, apreciind că demersul este deja întârziat, relatează sursa. El a subliniat că serviciile de informaţii nu vor prezenta un astfel de document, întrucât nu ţine de atribuţiile lor, a mai menţionat sursa.

Kelemen Hunor a afirmat că preşedintele nu poate oferi mai multe informaţii, deoarece are rolul de a coordona activitatea serviciilor de informaţii, a subliniat News.ro. Liderul UDMR a adăugat că eventualele clarificări ar putea veni prin control parlamentar asupra SRI sau prin constituirea unei comisii speciale, demers pe care îl consideră în interesul statului român, conform sursei menţionate anterior.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA susţine că Executivul european ar fi intervenit în procesele electorale din mai multe state europene, inclusiv România, începând din 2023, prin presiuni asupra platformelor online pentru limitarea discursului politic, informează News.ro. Potrivit aceleiaşi comisii, documente nepublicate anterior ar ridica semne de întrebare cu privire la acuzaţiile privind o presupusă interferenţă rusă, invocată în decizia unei instanţe din România de anulare a alegerilor prezidenţiale din 2024, a mai menţionat sursa.