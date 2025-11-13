Kremlinul a afirmat, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu” şi a făcut o predicţie: poziţia de negociere a Kievului se va înrăutăţi pe zi ce trece, scrie Reuters.

Moscova, ale cărei forţe încearcă să preia controlul asupra oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, i-a acuzat pe oficialii ucraineni că refuză să participe la negocierile de pace. Kievul afirmă, în schimb, că condiţiile Moscovei pentru încheierea războiului sunt inacceptabile şi că acestea echivalează cu o cerere de capitulare.

Dmitri Peskov le-a spus joi reporterilor că Rusia rămâne deschisă unei soluţii politice şi diplomatice şi doreşte pacea.

Însă, în absenţa unei astfel de oportunităţi, el a afirmat că Rusia va continua să lupte pentru a-şi proteja propria securitate în beneficiul generaţiilor viitoare.

„...Partea ucraineană ar trebui să ştie că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze, dar dintr-o poziţie mult mai defavorabilă. Poziţia regimului de la Kiev se va deteriora pe zi ce trece”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.