Kremlinul respinge legăturile lui Epstein cu Moscova, după ancheta anunţată de Polonia

O.S.
Internaţional / 5 februarie, 15:29

Kremlinul respinge legăturile lui Epstein cu Moscova, după ancheta anunţată de Polonia

Kremlinul a ironizat joi presupunerile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, după ce în Statele Unite au fost publicate o serie de documente compromiţătoare din dosarul său, conform News.ro.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a afirmat pentru presă: „Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe acest subiect”, relatează sursa. El răspundea astfel, în cadrul briefingului său zilnic, unor întrebări legate de presupusele conexiuni, menţionate de premierul polonez Donald Tusk, potrivit News.ro.

"Dar să nu pierdem timpul briefingului nostru cu asta”, a adăugat Peskov, catalogând aceste speculaţii drept „neserioase”, informează sursa.

Premierul polonez a anunţat săptămâna aceasta că Polonia va investiga posibile legături între Jeffrey Epstein şi serviciile secrete ruse, conform sursei menţionate anterior. Figura cunoscută a jet-setului newyorkez din anii 1990-2000, Epstein a fost acuzat de exploatarea sexuală a numeroase femei tinere, inclusiv minore, subliniază sursa. În 2019, el a fost găsit spânzurat în celula unde era încarcerat la New York, înainte de a fi judecat pentru infracţiuni sexuale, conform sursei.

În total, aproape 3,5 milioane de fişiere - documente, fotografii şi înregistrări video - din acest dosar complex au fost făcute publice de Departamentul American al Justiţiei începând din decembrie, după cum transmite News.ro.

Dosarul Epstein a vizat personalităţi precum fostul prinţ Andrew, intelectualul american Noam Chomsky şi fostul preşedinte Bill Clinton, relatează aceeaşi sursă.

