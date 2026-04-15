Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kristalina Georgieva: ”Trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele în viitor"

S.B.
Internaţional / 15 aprilie, 20:55

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat miercuri că urmează vremuri grele pentru economia mondială dacă războiul din Orientul Mijlociu nu va fi soluţionat şi preţurile petrolului rămân ridicate, adăugând că riscurile la adresa inflaţiei ar putea afecta preţurile alimentelor, informează Agerpres.

"Trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele în viitor" dacă conflictul din Orientul Mijlociu persistă, a afirmat Georgieva la o conferinţă de presă în timpul reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale de la Washington.

Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obişnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate şi petrolul mondial. Preţurile petrolului şi gazelor au crescut semnificativ, afectând în mod special economiile vulnerabile şi cele dependente de exporturile de energie din regiune.

"Suntem îngrijoraţi de riscurile la adresa inflaţiei, şi de efectele asupra preţurile alimentelor, dacă nu va fi reluată în curând livrarea îngrăşămintelor la preţuri rezonabile", a explicat şeful FMI.

În condiţiile în care ţările iau măsuri pentru a limita şocul preţurilor asupra cetăţenilor lor, Georgieva a cerut băncilor centrale o abordare de tipul "să aşteptăm şi să vedem ce se întâmplă" înainte de a ajuta ratele dobânzilor. Acesta este în mod special cazul în care publicul are aşteptări bine fundamentate referitoare la ţinerea sub control a inflaţiei. "Dacă se încheie rapid conflictul, poate nu vor fi necesare decizii", a declarat oficialul FMI.

Dar Georgieva a recunoscut că ţările unde băncile centrale nu au o astfel de credibilitate ar putea fi nevoite să transmită semnale mai puternice. Deocamdată, "încă suntem într-o perioadă în care este posibilă o rezolvare mai rapidă", a apreciat directorul general al Fondului Monetar Internaţional.

Oficialul a cerut statelor membre FMI să apeleze la instituţia cu sediul la Washington dacă au nevoie de asistenţă financiară în timpul conflictului.

"În prezent, avem 39 de programe, şi o potenţială cerere pentru noi programe de la cel puţin 12 ţări, unele fiind din Africa subsahariană. Dacă aveţi nevoie de asistenţă financiară, nu ezitaţi. Mişcaţi-vă rapid, deoarece cu cât mai devreme acţionaţi, cu atât vor fi protejate economiile şi oamenii", a afirmat Georgieva.

Şeful FMI a subliniat necesitatea protejării sustenabilităţii fiscale în condiţiile în care ţările iau măsuri pentru a limita şocul preţurilor asupra cetăţenilor lor, şi a avertizat că "măsurile care nu sunt ţintite, controlul exporturilor sau reduceri ample de taxe ar putea avea ca efect prelungirea suferinţei provocate de preţurile ridicate".

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. protejat la BVB
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 15.04.2026, 22:13)

    nu și dacă ești acționar la BVB !

    la BVB ești imun la ce zice Georgieva că urmează să vie (vb. a veni) ! 

    :) oare? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb