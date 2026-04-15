Kristalina Georgieva: ”Trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele în viitor"

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat miercuri că urmează vremuri grele pentru economia mondială dacă războiul din Orientul Mijlociu nu va fi soluţionat şi preţurile petrolului rămân ridicate, adăugând că riscurile la adresa inflaţiei ar putea afecta preţurile alimentelor, informează Agerpres.

"Trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele în viitor" dacă conflictul din Orientul Mijlociu persistă, a afirmat Georgieva la o conferinţă de presă în timpul reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale de la Washington.

Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obişnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate şi petrolul mondial. Preţurile petrolului şi gazelor au crescut semnificativ, afectând în mod special economiile vulnerabile şi cele dependente de exporturile de energie din regiune.

"Suntem îngrijoraţi de riscurile la adresa inflaţiei, şi de efectele asupra preţurile alimentelor, dacă nu va fi reluată în curând livrarea îngrăşămintelor la preţuri rezonabile", a explicat şeful FMI.

În condiţiile în care ţările iau măsuri pentru a limita şocul preţurilor asupra cetăţenilor lor, Georgieva a cerut băncilor centrale o abordare de tipul "să aşteptăm şi să vedem ce se întâmplă" înainte de a ajuta ratele dobânzilor. Acesta este în mod special cazul în care publicul are aşteptări bine fundamentate referitoare la ţinerea sub control a inflaţiei. "Dacă se încheie rapid conflictul, poate nu vor fi necesare decizii", a declarat oficialul FMI.

Dar Georgieva a recunoscut că ţările unde băncile centrale nu au o astfel de credibilitate ar putea fi nevoite să transmită semnale mai puternice. Deocamdată, "încă suntem într-o perioadă în care este posibilă o rezolvare mai rapidă", a apreciat directorul general al Fondului Monetar Internaţional.

Oficialul a cerut statelor membre FMI să apeleze la instituţia cu sediul la Washington dacă au nevoie de asistenţă financiară în timpul conflictului.

"În prezent, avem 39 de programe, şi o potenţială cerere pentru noi programe de la cel puţin 12 ţări, unele fiind din Africa subsahariană. Dacă aveţi nevoie de asistenţă financiară, nu ezitaţi. Mişcaţi-vă rapid, deoarece cu cât mai devreme acţionaţi, cu atât vor fi protejate economiile şi oamenii", a afirmat Georgieva.

Şeful FMI a subliniat necesitatea protejării sustenabilităţii fiscale în condiţiile în care ţările iau măsuri pentru a limita şocul preţurilor asupra cetăţenilor lor, şi a avertizat că "măsurile care nu sunt ţintite, controlul exporturilor sau reduceri ample de taxe ar putea avea ca efect prelungirea suferinţei provocate de preţurile ridicate".