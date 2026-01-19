La Liga: Celta Vigo a învins cu 3-0 pe Rayo Vallecano

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul Ionuţ Radu integralist, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de formaţia Rayo Vallecano, în etapa a 20-a din La Liga, potrivit news.ro.

Duelul românilor din La Liga nu a mai avut loc, pentru că Andrei Raţiu, accidentat, a lipsit de la oaspeţi. Ionuţ Radu a fost însă integralist şi a fost notat cu 8 de către site-ul sofascore, a doua cea mai mare notă de pe teren.

Pe Balaidos, gazdele au deschis scorul prin Sergio Carrera, în minutul 40, iar în minutul 54 Bryan Zaragoza a majorat avantajul Celtei. Rayo a rămas în zece din minutul 66, odată cu eliminarea lui Nobel Mendy, iar elevii lui Claudio Giraldez au profitat şi au stabilit scorul final, în minutul 79, prin Javier Rueda.

Celta Vigo a câştigat cu 3-0 în faţa lui Rayo Vallecano şi e pe 7 în clasament, cu 32 de puncte, la un pas de cupele europene. Rayo Vallecano, care nu merge prea bine în ultima perioadă, e pe 12, cu 22 de puncte.