Lavrov: ”NATO nu este în cea mai bună formă”

Alianţa Nord-Atlantică traversează în prezent o perioadă dificilă, a afirmat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul Forumului Diplomatic de la Antalya, potrivit agenţiei TASS.

„NATO nu se află în cea mai bună formă, iar acest lucru poate fi recunoscut de toată lumea. Nu ne implicăm în problemele interne ale Alianţei”, a declarat oficialul rus.

Lavrov a susţinut că Rusia nu recurge la practici similare celor ale blocului occidental, acuzând emisarii acestuia că încurajează alte state să îşi reducă relaţiile cu Moscova.

„Nu facem ceea ce Occidentul şi americanii fac de mult timp < ... > şi continuă să facă, inclusiv europenii, atunci când vizitează ţările vecine nouă, foste republici ale aceluiaşi spaţiu - Uniunea Sovietică - care sunt în continuare partenere ale Rusiei prin acorduri în domenii precum economia, apărarea, securitatea, aplicarea legii sau vamele”, a spus şeful diplomaţiei ruse.

Acesta a adăugat că oficiali americani şi europeni au desfăşurat vizite în Asia Centrală, promovând iniţiative care, în opinia sa, intră în contradicţie cu mecanismele şi regulile existente în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice şi al Comunităţii Statelor Independente.