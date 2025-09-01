Lia Olguţa Vasilescu: PSD nu este contra reformei

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, spune că social-democraţii nu se opun reformei în administraţia publică, dar că este nevoie ca Guvernul să propună coaliţiei un plan „coerent”.

„Văd că, după şedinţa de ieri a coaliţiei de guvernare, se rostogoleşte ideea că PSD se opune reformei în administraţia publică locală. De fapt, noi am lăsat guvernului încă două săptămâni la dispoziţie să îşi facă temele şi să propună coaliţiei un plan de reformă coerent. După ce marţi coaliţia stabilise un procent de reducere cu 25 la sută din posturile din administraţia locală, joi, dl. Bolojan ne-a anunţat că nu mai e de acord cu procentul de 25, propus chiar de domnia sa, ci vrea 45, pentru că nu a făcut bine calculele. Pe principiul: am o idee cu care nu sunt de acord”, a scris Vasilescu luni, pe Facebook.

Aceasta a adăugat că nu înţelege urgenţa unei decizii legate de eventuale disponibilizări, câtă vreme acestea trebuie făcute până la începutul anului viitor, şi a argumentat că este nevoie să se măsoare „de 10 ori până tăiem o dată”, pentru ca modalitatea de disponibilizare să nu fie invalidată în instanţă.

„Nu putem lucra neprofesionist, mai ales când e vorba de funcţionalitate şi de destine! Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci dacă nu se face doar cum vrei tu, când ţi se dau atâtea argumente că greşeşti! PSD nu e contra reformei, dar am mai văzut reforme făcute fără cap şi care au dus la sume mai mari plătite de stat, după ce instanţele au decis altfel! Nu am înţeles urgenţa, musai azi, când oricum disponibilizările trebuie făcute până la 1 ianuarie anul viitor! Nu e mai bine să măsurăm de 10 ori până tăiem o dată, ca să nu greşim? Suntem responsabili sau doar mimăm că muncim şi că suntem intransigenţi?”, a afirmat reprezentanta PSD.

Potrivit Liei Olguţa Vasilescu, în calculul disponibilizărilor trebuie prinse şi instituţiile din subordinea primăriilor, care au fost exceptate fără o explicaţie clară, deoarece, spune ea, „şi acolo schemele de personal sunt umflate”, precum şi administraţia centrală.