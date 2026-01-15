Lucian Teodor Rus, noul director general al ANPC

Siguranţa consumatorilor este o prioritate naţională, afirmă, într-un mesaj transmis mass-media, Lucian Teodor Rus, noul director general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Lucian Teodor Rus susţine: "Preluarea mandatului de director general al ANPC reprezintă pentru mine mai mult decât o responsabilitate administrativă, este un angajament ferm faţă de siguranţa şi drepturile fiecărui consumator. În această poziţie, voi acţiona cu determinare, transparenţă şi profesionalism pentru a asigura respectarea legii, corectitudinea operatorilor economici şi protecţia consumatorilor. ANPC va fi un partener activ al cetăţenilor, iar abaterile de la lege vor fi sancţionate cu promptitudine. În acest mandat, obiectivul meu principal este să consolidăm încrederea publicului şi să demonstrăm că siguranţa consumatorului este o prioritate naţională care nu admite compromisuri. În acest sens, vă asigur de o colaborare deschisă, bazată pe transparenţă şi respect reciproc”.

Menţionăm că funcţia respectivă a fost deţinută anterior de Paul Anghel, care în 17 decembrie 2025 a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, dosasrul aflându-se pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.