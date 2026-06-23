Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ludovic Orban către preşedinte: Vă somez să nu mai comiteţi încă o gafă. Nu îl desemnaţi premier pe Grindeanu!

T.B.
Politică / 23 iunie, 10:12

Ludovic Orban către preşedinte: Vă somez să nu mai comiteţi încă o gafă. Nu îl desemnaţi premier pe Grindeanu!

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, îi cere public preşedintelui Nicuşor Dan să nu mai comită ”încă o gafă”, care să prelungească şi să adâncească criza, şi să nu îl desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. ”Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susţinere publică, având o cotă de încredere aproape de ... genunchiul broaştei. Nici în PSD, Grindeanu nu mai este dorit şi susţinut”, a argumentat Orban, potrivit unei postări pe Facebook a lui Ludovic Orban.

”Sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moţiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greşeală gravă a lui Nicuşor Dan dacă îi dă mandat preşedintelui PSD. Atât guvernul Tomac cât şi guvernul Veştea au fost, de fapt, guverne PSD. Şi ambele au eşuat. Tomac şi-a depus mandatul şi guvernul Veştea a fost respins de parlament. Adică, PSD este cel care a eşuat de două ori în tentativa de a obţine majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate şi susţinute doar de PSD”, a afirmat Ludovic Orban, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, în aceste condiţii, PSD ”nu are cum să mai primească şi a treia oară mandat de la preşedinte”, după ce s-a văzut clar că nu poate obţine majoritate în Parlament.

”În plus, Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susţinere publică, având o cotă de încredere aproape de ... genunchiul broaştei. Nici în PSD, Grindeanu nu mai este dorit şi susţinut. Iar acţiunile lui Grindeanu din ultimele luni l-au transformat într-un lider nefrecventabil pentru toate celălalte partide politice din Parlament. A trădat partenerii de coaliţie, depunând moţiune de cenzură împreună cu AUR contra guvernului din care făcea parte. A complotat şi a alimentat trădările din PNL. A exclus USR din orice formulă de guvernare. A încercat să spargă AUR prin racolarea de parlamentari la bucată cu orice... preţ. Niciun partid parlamentar nu îl mai acceptă pe Grindeanu nici măcar ca partener de dialog”, a susţinut liderul Forţa Dreptei.

El a amintit că Sorin Grindeanu a mai fost premier şi ”a demonstrat clar că nu are pregătirea, cunoştinţele şi calităţile necesare pentru a conduce un guvern”.

Potrivit lui Orban, partenerii de la nivel internaţional nu au încredere în Grindeanu şi în PSD, iar evaluările agenţiilor de rating arată foarte explicit această neîncredere.

”Ca atare, domnule preşedinte, vă somez să nu mai comiteţi încă o gafă, care, cu siguranţă, va prelungi şi adânci criza. Nu îl desemnaţi premier pe Grindeanu! Opinia mea este că singura soluţie decentă pe care o mai aveţi la dispoziţie este să desemnaţi un premier susţinut de PNL, USR şi UDMR, care să se ducă în faţa Parlamentului cu un guvern minoritar reformist. Şi să le transmiteţi clar parlamentarilor că, dacă nu votează guvernuI, fiind al doilea guvern care este respins de Parlament, veţi dizolva Parlamentul conform prevederilor constituţionale şi veţi declanşa, astfel, alegeri parlamentare anticipate”, a arătat Orban.

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:26)

    Lodovico, bausi gaz?

    Grindeanu e presul celui mai mare partid. Trebuia sa fie prima optiune de intaia data.

    Ia, mai zi-ne ceva la mandolina. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:41)

      Nici sa citesti nu stii dar cauti sa dai sfaturi.Exact asta a spus si el,ca trebuia desemnat de prima data,dupa motiune.Acum evident suntem in alta etapa,dupa ce a esuat de 2 ori si nu mai are nici credibilitatea din prima etapa,nici majoritatea cu AUR de cand dadea entuziasmat jos guvernul.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:23)

      Atunci sa ne intoarcem la urne. Mai democratic de asta nu se exista.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:32)

      intai trebuie să-și cumpere toți iPhone 28 ca sa poată firma procesul.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:06)

      Se poate si cu nokia 6110, de care are orban.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:47)

    are mare dreptate,grindeanu e spre 0 cota de incredere,ce fel de guvern ar putea conduce in atare conditii....plus ca hienele din spate abia asteapta sa-si rupa gatul sa-l dea jos din partid,o sa-l impinga numai la tampenii,nu ca nu le face si singur

    de pilda masuri populiste ca apoi sa-i reproseze ca vine FMI 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:31)

    șomerul somează.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  ai uitat, trubadurule... nu?
    (mesaj trimis de XXX în data de 23.06.2026, 12:34)

    Caricatura asta care facea pe el de frica atunci cand il ameninta basescu cu un dosar penal deschis pentru ca atinsese o fata cu oglinda masinii. Securistul e simte bine doar cand are o sarcina de la ai lui.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2460
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5981
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0799
Gram de aur (XAU)Gram de aur608.6838

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb