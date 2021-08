LUDOVIC ORBAN:''Port o răspundere foarte mare pentru destinul PNL''

Preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, astăzi, în şedinţa Comitetului Director al organizaţiei Vaslui, că se consideră capabil să conducă în continuare partidul, afirmând că "poartă o răspundere foarte mare pentru destinul PNL", informează Agerpres.

Orban le-a transmis liberalilor vasluieni că nu a luat uşor decizia de a mai candida pentru un mandat în fruntea partidului.

"După aproape o lună de examen interior, am luat decizia să candidez pentru un nou mandat. Am luat această decizie pentru că, hai să fim cinstiţi, toată viaţa mea matură mi-am dedicat-o PNL. Din 1990, promovez ideile liberale, pentru a convinge oamenii că ideile liberale sunt singurele care pot să asigure drumul corect pentru ţara asta şi, până la urmă, o şansă pentru fiecare dintre cetăţeni. Port o răspundere foarte mare pentru destinul PNL. M-am hotărât să candidez pentru că am convingerea interioară că am capacitatea de a conduce în continuare PNL spre o evoluţie pozitivă, spre o guvernare performantă şi mai ales am puterea, ştiinţa şi energia de a pregăti PNL pentru un an crucial, care va fi anul 2024. (...) De 30 de ani sunt implicat în viaţa politică şi chiar dacă unii zic că nu mai am benzină, eu le spun că am o energie pe care poate nici unii de 30-40 de ani nu o au", a menţionat Orban.

Preşedintele PNL şi-a prezentat, astăzi, Moţiunea "Forţa Dreptei" în şedinţa Comitetului Director Judeţean Vaslui, care a avut loc la sediul partidului din municipiul Huşi.

Ludovic Orban a afirmat că îl consideră pe preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, care a fost ministru al Sănătăţii în Guvernul pe care l-a condus, "camaradul" său, cu care a trecut împreună peste încercări la care nu şi-ar fi imaginat vreodată că trebuie să vină cu soluţii.

Preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, reales în funcţie în luna iunie, şi-a anunţat anterior sprijinul pentru Florin Cîţu la Congresul PNL de pe 25 septembrie.