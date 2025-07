Indicii Nasdaq şi S&P 500, la noi recorduri

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să menţină nemodificată dobânda de referinţă la nivelul de 2%.

• Deutsche Börse

- În acest context, acţiunile celui mai mare grup bancar german, Deutsche Bank AG, s-au apreciat cu 7,5%, la 28,54 euro la ora locală 14.44, cele ale Commerzbank AG - cu 1,8%, la 29,98 euro. De menţionat că Deutsche Bank a raportat ieri rezultate financiare peste aşteptări pentru trimestrul al doilea din 2025.

- Titlurile companiei auto Mercedes-Benz Group AG s-au apreciat cu 0,7%, la 54,30 euro la ora 14.44, cele ale Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 0,4%, la 87,04 euro. Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat un declin de 7,3% în luna iunie, în ritm anual, la 1,010 milioane de unităţi, potrivit cifrelor publicate ieri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile.

- Indicele DAX a crescut cu 0,5%, la 24.364,94 puncte la ora 14.48.

• Borsa Italiana

- Titlurile Moncler SpA au coborât cu 4,1%, la 48,62 euro la ora 15.03. Casa de modă italiană de lux a raportat scăderea vânzărilor sale trimestriale.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,3%, la 40.566,85 puncte la ora 15.03.

• Euronext Paris

- Acţiunile TotalEnergies SA au înregistrat un minus de 3,4%, la 51,55 euro la ora 14.50. Compania petrolieră franceză a raportat ieri un declin semnificativ al profiturilor sale în al doilea triemstru.

- Titlurile Dassault Systemes SE au pierdut 8,3%, ajungând la 29,33 euro la ora 14.51. Editorul de software a raportat veituri sub aşteptările analiştilor.

- Acţiunile BNP Paribas SA au urcat cu 1,3%, la 79,53 euro la ora 14.53. Banca franceză şi-a confirmat perspectivele pe 2025 după ce a anunţat o creştere a veniturilor sale în al doilea trimestru, la 12,6 miliarde de euro.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,2%, la 7.831,40 puncte la ora 14.54.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, indicii Nasdaq şi S&P 500 atingând niveluri record după ce Alphabet Inc. a raportat rezultate solide.

- Acţiunile Goldman Sachs Group Inc. au urcat cu 0,2%, la 718,80 dolari la ora locală 09.44, cele ale Bank of New York Mellon Corp., cu 0,3%, la 99,91 dolari. Cele două bănci au anunţat lansarea unui proiect comun revoluţionar în baza căruia vor putea investi în fonduri de pe piaţa monetară digitalizate, conform CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,7%, la 44.716,82 puncte la ora 09.47, S&P 500 a urcat cu 0,2%, la 6.372,51 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au apreciat cu 2,5%, la 196,30 dolari la ora 09.47, după ce compania a raportat rezultate financiare peste aşteptări. Pe de altă parte, Autoritatea pentru Concurenţă şi Pieţe din Marea Britanie a propus miercuri desemnarea Apple şi Google ca având ”statut de piaţă strategică” (SMS), ceea ce ar obliga companiile să facă schimbări semnificative în funcţionarea sistemelor de operare mobile, magazinelor de aplicaţii şi browserelor, potrivit CNBC.

- Titlurile Apple Inc. au câştigat 0,2%, atingând 214,50 dolari la ora 09.49.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,4%, la 21.101,44 puncte la ora 09.49.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, pe fondul speranţelor generate de acordul comercial la care au ajuns săptămâna aceasta Japonia şi SUA.

- În contextul dat, acţiunile companiei auto nipone Isuzu Motors Ltd. s-au apreciat cu 0,9%, la 2.008 yeni, cele ale Honda Motor Co., cu 0,03%, la 1.650 yeni, titlurile Nissan Motor Co., cu 1,6%, la 334 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,6%, la 41.826,34 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de ţiţei Woodside Energy Group Ltd. au consemnat un avans de 0,2%, la 25,26 dolari australieni, după ce, miercuri, acesta a raportat rezultate financiare trimestriale peste aşteptări.

- Titlurile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au coborât cu 2,4%, la 16,27 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd., cu 2,7%, la 7,54 dolari australieni, odată cu declinul cotaţiei metalului galben.

- Acţiunile companiei miniere Fortescue Ltd. au înregistrat un plus de 4,3%, la 19 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd., de 0,3%, la 119,86 dolari australieni, ca urmare a anunţului privind creşterea exporturilor australiene de minereu de fier.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,3%, la 8.709,40 puncte.