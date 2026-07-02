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Macro Newsletter 02 Iulie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 2 iulie

Macro Newsletter 02 Iulie 2026

Volumul vânzărilor retail din Germania a crescut cu o rată anuală de 1,8% în luna mai 2026, după o scădere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%, după un declin de 0,4% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 0,6%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,1%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 2,7%, pe fondul unui avans lunar de 1%. (Destatis)

Preţurile importurilor din Germania şi-au accelerat creştere anuală şi în luna mai 2026, până la 6,8%, de la 5,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după o creştere de 1,2% în luna anterioară. Preţurile energiei importate au crescut cu o rată anuală de 37,2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, pe fondul unei creşteri anuale de 59,3% a preţului petrolului şi a unei creşteri de 44,1% a preţului energiei electrice. Preţurile importurilor, exclusiv energia, au crescut cu o rată anuală de 3,8%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%. (Destatis)

Volumul vânzărilor retail din Suedia, exclusiv combustibilul, a crescut în luna mai 2026 cu o rată anuală de 8%, după o creştere de 4,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după un avans de 0,2% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 5,5%, după o creştere de 3,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar vânzările de bunuri durabile au crescut cu o rată anuală de 10,3%, după o creştere de 5,4% în luna anterioară, pe fondul unei stagnări lunare. (SCB Sweden)

Preţurile producătorilor industriali din Franţa au crescut cu o rată anuală de 3,3% în luna mai 2026, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o scădere de 2% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au menţinut creşterea anuală la 3,8%, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 9,2%, după o creştere de 5,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,7%. (INSEE)

Preţurile producătorilor industriali din Ungaria au scăzut cu o rată anuală de 0,7% în luna mai 2026, după o creştere de 0,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,7%, după o scădere de 1,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 2,2%, după o scădere de 1,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 7,5%, după o creştere de 8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,8%. (KSH)

Activitatea economică din China a înregistrat o expansiune peste aşteptări în iunie 2026, pe fondul creşterii din industrie şi servicii. Indicele agregat al activităţii a crescut cu 0,1 puncte, până la 50,6 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile în care indicele sectorului serviciilor şi construcţiilor a crescut până la 50,2 puncte, de la 50,1 puncte în luna anterioară. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 50,3 puncte, de la 50 de puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei cu 0,2 puncte, până la 51,4 puncte, şi a creşterii indicelui comenzilor noi cu 1,3 puncte, până la 51,2 puncte. Expansiunea sectorului industrial a avut loc pe fondul temperării costurilor de producţie şi scăderii preţurilor produselor finite. (CFLP)

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