Macro Newsletter 12 Noiembrie 2025

Producţia industrială din Suedia şi-a accelerat creşterea anuală în septembrie 2025, până la 12,9%, de la 7,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 5,3%, după un avans de 4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 13,4%, după o creştere de 10,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 4,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 5,7%, după o scădere de 58,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (SCB Sweden)

Producţia industrială din Turcia a crescut cu o rată anuală de 2,9% în septembrie 2025, după o creştere de 7,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 2,2%, după o creştere de 0,6% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,7%, după o creştere de 7,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,3%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 5,3%, după o creştere de 6,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,4%. (TurkStat)

Producţia industrială din Austria a scăzut cu o rată anuală de 1,3% în septembrie 2025, după o creştere de 1,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după un declin de 3,5% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 14,2%, după o scădere de 10,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,7%. (Statistik Austria)

Preţurile de consum din Norvegia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 3,3%, de la 3,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după un avans de 0,4% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 6,2%, după o creştere de 6,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 6,2% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,6%. (Statistics Norway)

Preţurile de consum din Danemarca şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 2,1%, de la 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,1%, după o creştere de 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 1,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. (Statistics Denmark)

Preţurile de consum din Grecia şi-au accelerat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 2%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,3%, după o creştere de 1,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,4%, de la 0,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (Elstat)