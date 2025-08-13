Macro Newsletter 13 August 2025

Preţurile de consum din Italia şi-au menţinut creşterea anuală la 1,75 în iulie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un avans de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,9%, după o creştere de 3,5% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 2,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%. (Istat)

Preţurile de consum din Norvegia şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 3,3%, de la 3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 5,9%, după o creştere de 4,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 4,4%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 4,4%, după o creştere de 4,2% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (Statistics Norway)

Preţurile de consum din Danemarca şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,3%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%, după un avans de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 5,8%, după o creştere de 4,8% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 1,8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%. (Statistics Denmark)

Preţurile de consum din Grecia şi-au accelerat creşterea anuală şi în iulie 2025, până la 3,1%, de la 2,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,8%, după o creştere de 2,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 6,6%, de la 7,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,8%. (Elstat)

Preţurile de consum din Letonia şi-au menţinut creşterea anuală la 3,8% în iulie 2025, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 5,3%, după o creştere de 5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 3,3%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (Statistics Latvia)

Producţia industrială din Turcia a crescut cu o rată anuală de 8,3% în luna iunie 2025, după o creştere de 5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după o creştere de 3,2% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 9,5%, după o creştere de 4,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,1%, după o creştere de 4,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,9%. (TurkStat)