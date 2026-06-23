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Macro Newsletter 23 Iunie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 23 iunie

Macro Newsletter 23 Iunie 2026

Preţurile producătorilor industriali din Germania au crescut sub aşteptări în luna mai 2026, cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 1,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după un avans de 1,2% în luna anterioară. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile bunurilor de consum au crescut cu o rată anuală de 2%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 2,5%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%. (Destatis)

Volumul vânzărilor retail din Marea Britanie a crescut peste aşteptări în luna mai 2026, cu o rată lunară de 1,2%, după o scădere de 1% în luna precedentă, iar creşterea anuală s-a accelerat până la 3,2%, de la 0,1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 1,3%, după o scădere de 0,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 6,2%, după o creştere de 1,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%. (ONS UK)

Preţurile producătorilor industriali din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în luna mai 2026, până la 13,6%, de la 11,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%, după un avans de 1,6% în luna anterioară. Preţurile industriale, exclusiv preţurile energiei, şi-au accelerat creşterea anuală până la 9,3%, de la 7,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar preţurile energiei şi produselor petroliere au crescut cu o rată anuală de 49,1%, după o creştere de 43,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,5%. (StatCan)

Producţia industrială din Polonia a crescut cu o rată anuală de 4,1% în luna mai 2026, după o creştere de 2,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%, după un declin de 7,6% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,5%, după o creştere de 1,6% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,9%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 13,7%, după o creştere de 12% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 7,6%. (GUS Poland)

Intrările nete de capital în SUA s-au redus la 26,1 miliarde de dolari în aprilie 2026, de la 149,3 miliarde în luna precedentă. Vânzările nete ale activelor financiare americane de către investitorii privaţi au fost de 23,1 miliarde, iar achiziţiile nete ale instituţiilor oficiale au fost de 49,2 miliarde. Achiziţiile nete ale obligaţiunilor guvernamentale americane au fost de circa 50,5 miliarde de dolari, în condiţiile unor achiziţii de 34,4 miliarde în portofoliile private şi a unor achiziţii de 16,1 miliarde în portofoliile oficiale. Portofoliul oficial deţinut de Japonia a crescut cu 18,3 miliarde, până la 1,209 trilioane de dolari, iar cel deţinut de China a scăzut cu 1,2 miliarde, până la 651,1 miliarde. Portofoliul deţinut de Marea Britanie a crescut cu 10,6 miliarde, până la 937,5 miliarde, iar portofoliul din Canada a scăzut cu 42,3 miliarde, până la 397,1 miliarde. (U.S. Treasury)

Preţurile locuinţelor din Canada şi-au temperat scădere anuală în luna mai 2026, până la 4,1%, de la 4,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Preţurile apartamentelor şi-au accelerat scăderea anuală până la 6,7%, de la 6,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile caselor şi-au menţinut scăderea anuală la 3,7%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (CREA)

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