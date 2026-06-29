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Macro Newsletter 29 Iunie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 29 iunie

Macro Newsletter 29 Iunie 2026

Preţurile producătorilor industriali din Spania şi-au accelerat creşterea anuală în luna mai 2026, până la 10,5%, de la 8,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1%, după o creştere de 2% în luna anterioară. Preţurile bunurilor de capital şi-au accelerat creştere anuală până la 2,2%, de la 2,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile bunurilor de consum şi-au temperat creşterea anuală până la 1,3%, de la 1,6%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 28,2%, după o creştere de 23% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,8%. (INE Spain)

Preţurile producătorilor industriali din Letonia şi-au accelerat creşterea anuală în luna mai 2026, până la 1,8%, de la 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creştere anuală până la 1,1%, de la 0,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 1,7%, după o scădere de 2,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,1%. (Statistics Latvia)

Preţurile de consum din Japonia şi-au accelerat creşterea anuală în luna mai 2026, până la 1,5%, de la 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au menţinut creştere anuală la 3,5%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 0,9%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (Statistics Japan)

Indicele încrederii consumatorilor din Franţa a crescut peste aşteptări în iunie 2026, până la 84 de puncte, de la 82 de puncte în luna precedentă şi se menţine sub media pe termen lung de 100 de puncte. Indicele situaţiei financiare pentru următoarele 12 luni a crescut cu 3 punct3, până la -16 puncte, iar indicele situaţiei financiare curente a crescut la -28 de puncte, de la -29 de puncte. Indicele aşteptărilor privind standardul de viaţă din următoarele 12 luni a crescut până la -65 de puncte, de la -70 de puncte. (INSEE)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut peste aşteptări în săptămâna încheiată la 13 iunie 2026, până la 215 mii, de la 227 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 14.000, până la 207.133 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Deficitul de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a accentuat la sfârşitul lunii iunie 2026. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 2 iulie 2026, a crescut până la 139,9 miliarde, de la 134,4 miliarde de lire sterline în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 125 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

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