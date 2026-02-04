MAE: Ninsori puternice în Niigata, Aomori şi Akita, Japonia

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Japonia că, începând cu 3 februarie, ninsorile abundente din provinciile Niigata, Aomori şi Akita pot declanşa avalanşe, conform Agerpres.

Ministerul de Externe le recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile în aceste zone şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale, potrivit sursei.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la Ambasada României în Japonia, la numerele +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431 şi +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind preluate non-stop de operatorii Call Center ai Centrului de Contact şi Suport pentru cetăţenii români din străinătate, relatează sursa.

Cetăţenii români aflaţi în situaţii speciale sau de urgenţă pot apela şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +81 (0)80 4461 4465. MAE recomandă consultarea site-urilor https://tokyo.mae.ro/ şi www.mae.ro, precum şi utilizarea aplicaţiei „Călătoreşte informat” pentru informaţii şi sfaturi de călătorie, informează sursa menţionată.