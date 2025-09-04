MAE: Nu sunt români printre victimele tragediei din Lisabona

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că niciun cetăţean român nu se află printre victimele accidentului produs la Lisabona, unde celebrul funicular „Gloria” a deraiat, provocând moartea a 17 persoane.

După incident, consulul român de la Lisabona s-a deplasat la faţa locului pentru a coordona contactul cu autorităţile portugheze. În urma deraiului, funicularul s-a izbit de o clădire, iar alţi 21 de oameni au fost răniţi, printre victime numărându-se şi cetăţeni străini.

Funicularul Gloria, vechi de 140 de ani, poate transporta până la 43 de pasageri şi este o atracţie turistică importantă, parcurgând 275 m între Restauradores şi Bairro Alto în aproximativ trei minute. Cauza exactă a accidentului nu este încă clară, însă presa portugheză a relatat că un cablu s-ar fi desprins de-a lungul traseului, pierzându-se controlul vagonului şi provocând coliziunea. Sistemul funcţionează din 1914.