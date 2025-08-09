Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
MAE se confruntă cu deficit major de personal, peste 180 de posturi scoase la concurs pentru a suplini detaşările şi demisiile

I.S.
Miscellanea / 9 august, 10:47

MAE se confruntă cu deficit major de personal, peste 180 de posturi scoase la concurs pentru a suplini detaşările şi demisiile

Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei, potrivit unui comunicat oficial al ministerului. Potrivit statisticilor, 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat, iar instituţia scoate la concurs peste 180 de posturi. Ministrul Oana Ţoiu face apel la cei interesaţi să se înscrie pentru a reprezenta România în străinătate.

”Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în mod transparent situaţia complexă de personal inclusiv în ceea ce priveşte detaşările în Centrala ministerului sau în serviciul exterior. Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an”, au transmis, sâmbătă, oficialii MAE, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că un cumul de factori a generat aceasta situaţie:

plecările naturale din sistem prin pensionare; demisii motivate de salarizarea necompetitivă;

interdicţiile de organizare a concursurilor pe parcursul mai multor ani;

extinderea semnificativă a reţelei consulare a României pentru a putea răspunde nevoilor unor comunităţi mari de cetăţeni români, în special în ţări europene.

”Pentru asigurarea resursei umane în scopul asigurării minimei funcţionalităţi a Serviciului Exterior şi a Centralei, Ministerul Afacerilor Externe a organizat o serie de concursuri de admitere. Acolo unde resursa umană nu a putut fi asigurată prin personal propriu, MAE a apelat la instituţia detaşării de la instituţii publice. În urma concursurilor de admitere organizate în cursul anului 2024, s-a reuşit stabilizarea parţială a situaţiei, cel puţin în Centrala MAE, prin angajarea de personal diplomatic şi tehnico-administrativ”, precizează oficialii instituţiei.

Potrivit acestora, situaţia de personal în Serviciul Exterior este următoarea:

Personal diplomatic şi consular: 598, dintre care 92 detaşaţi de la instituţii publice (aproximativ 15% din personalul diplomatic şi consular de la misiuni este detaşat);

Personal tehnico-administrativ: 386, dintre care 155 detaşaţi de la instituţii publice (aproximativ 40% din personalul tehnico-administrativ de la misiuni este detaşat).

MAE explică faptul că personalul detaşat provine de la instituţii publice centrale şi locale, conform legislaţiei actuale (sub 5% dintre detaşările actuale sunt din administraţia locală, cele mai multe fiind din administraţia centrală, universităţi de stat etc).

”Până la întregirea corpului profesional propriu, evaluarea oportunităţii menţinerii persoanelor detaşate este făcută de la caz la caz, în funcţie cerinţele poziţiei, de pregătirea persoanei şi nu de instituţia din care este detaşată. În serviciul exterior, nevoia cea mai acută de personal este pe segmentul tehnico-administrativ”, mai arată MAE.

Potrivit instituţiei citate, procesul de stabilizare din punct de vedere al resurselor umane va continua prin organizarea de noi concursuri de admitere.

”În prezent se află în transparenţă decizională noile regulamente de admitere urmând ca, la jumătatea lunii august să fie lansate noile concursuri, pentru un număr de 185 posturi diplomatice şi 105 tehnico-administrative. Prin aceste concursuri de admitere, MAE doreşte atragerea de candidaţi tineri, cu o pregătire academică foarte bună, care să întregească, în viitorul foarte apropiat, corpul profesional permanent al MAE”, a mai transmis MAE.

Totodată, în cursul lunii septembrie, Mae anunţă că vor fi scoase la concursul intern posturile vacante sau vacantabile în Serviciul Exterior (posturi diplomatice şi consulare).

”Trebuie precizat că persoanele selectate în vederea trimiterii în misiune parcurg o perioadă de pregătire specifică înaintea trimiterii în misiune, astfel încât să asigure desfăşurarea optimă a activităţii diplomatice”, a mai transmis MAE.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor în data de 09.08.2025, 11:08)

    o ceată de nepalezi ! Țopp, țopp, țopp ! !

