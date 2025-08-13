Magistraţii europeni condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România

Organizaţia Magistraţii Europeni pentru Democraţie şi Libertăţi a transmis un mesaj în care ”condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România”, acesta fiind distribuit de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care consideră că subliniează importanţa menţinerii independenţei justiţiei, a respectului faţă de statutul magistraţilor, potrivit news.ro.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, miercuri declaraţia oficială a organizaţiei internaţionale Magistraţii Europeni pentru Democraţie şi Libertăţi, referitoare la climatul actual din România în ceea ce priveşte independenţa justiţiei şi statutul judecătorilor şi procurorilor.

”În mesajul său, MEDEL condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România, campanie care, potrivit organizaţiei, a fost relansată în iulie 2025 de către partidele aflate la guvernare sub pretextul reducerii deficitului bugetar. Organizaţia avertizează că acest climat de ostilitate politică, generat inclusiv de înalţi oficiali, ameninţă independenţa justiţiei, erodează încrederea publică şi afectează legitimitatea sistemului judiciar, componentă esenţială a statului de drept”, se arată în comunicatul CSM.

Totodată, MEDEL reaminteşte poziţiile sale anterioare privind România şi solicită autorităţilor să respecte pe deplin standardele internaţionale referitoare la independenţa justiţiei şi libertatea de exprimare, astfel cum acestea sunt prevăzute în avizele şi recomandările instituţiilor europene şi internaţionale.

”Organizaţia a făcut referire în special la Avizul nr. 18 (2025) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, subliniind că atacurile politice dezechilibrate asupra sistemului judiciar sunt iresponsabile, subminează încrederea publică şi pot constitui atentate la ordinea constituţională, în special în ceea ce priveşte separaţia puterilor în stat. Declaraţia atrage atenţia asupra faptului că, în ultimii trei ani, campania de denigrare a magistraţilor, coroborată cu modificări repetate şi substanţiale ale statutului judecătorilor şi procurorilor, afectează capacitatea acestora de a-şi exercita funcţia în mod independent şi subminează principiile stabilităţii şi previzibilităţii juridice”, a mai transmis CSM.

De asemenea, MEDEL avertizează că discursul instigator la ură şi umilirea publică pot încuraja nerespectarea hotărârilor instanţelor şi chiar violenţa împotriva reprezentanţilor puterii judecătoreşti, care sunt prezentaţi în mod eronat ca fiind principala cauză a constrângerilor bugetare.

”Reafirmând declaraţiile sale anterioare, MEDEL solicită autorităţilor române să respecte standardele internaţionale şi să înceteze tacticile de presiune care destabilizează şi delegitimează sistemul judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii consideră esenţial ca mesajele transmise de organizaţiile internaţionale de profil să fie cunoscute de opinia publică, acestea subliniind importanţa menţinerii independenţei justiţiei, a respectului faţă de statutul magistraţilor şi a unui dialog instituţional bazat pe responsabilitate şi bună-credinţă”, mai arată CSM.