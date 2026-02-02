Magiunul de prune Topoloveni, recunoscut drept cel mai bun produs din fructe din lume

Magiunul de prune Topoloveni, produs românesc fără zahăr adăugat, a fost desemnat numărul 1 în lume de către platforma internaţională TasteAtlas, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Produsul a obţinut două distincţii de aur şi a fost clasat pe primul loc la categoriile „Best Jams and Marmalades Types in the World” şi „Best Fruit Product Types in the World”, se adaugă în comunicat.

Magiunul de prune Topoloveni ocupă, conform comunicatului, primul loc în lume în această categorie pentru al patrulea an consecutiv. Produsul este realizat din prune proaspete, fără zahăr adăugat, conservanţi sau aditivi, printr-un proces de fierbere lentă, informează sursa amintită.

Magiunul de prune Topoloveni a fost primul produs alimentar din România certificat de Uniunea Europeană cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), în 2011, potrivit comunicatului, iar studiile clinice de la Institutul Naţional NC Paulescu de Diabet şi Nutriţie au arătat că magiunul poate fi consumat de persoanele cu diabet, cu acordul medicului.

TasteAtlas realizează clasamentele pe baza evaluărilor utilizatorilor, opiniilor experţilor culinari şi cercetării documentate, fiind un reper internaţional pentru recunoaşterea valorii gastronomice a preparatelor tradiţionale, se mai specifică în comunicat.