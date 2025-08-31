Maia Sandu: Limba română - cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului

Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului, a declarat, duminică, la Chişinău, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Şeful statului moldovean a afirmat, cu prilejul celei de-a treia ediţie a Marii dictări naţionale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române, că "limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată şi cinstită în fiecare zi".

Discursul a avut loc în prezenţa preşedintelui României, Nicuşor Dan.

"Vă mulţumesc pentru prezenţa la cea de-a treia ediţie a Marii dictări naţionale - un eveniment care a devenit o tradiţie tot mai apreciată. Faptul că numărul participanţilor creşte de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne uneşte şi ne inspiră. Domnule preşedinte, prezenţa dumneavoastră aici, la Chişinău, este un semn de prietenie şi de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre. Însă limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată şi cinstită în fiecare zi - atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile şi bogăţia vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie şi o transmitem generaţiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul - cu scriitorii, cântăreţii şi profesorii care au luptat pentru ea - dar şi cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi ştiinţa, cultura şi arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber - şi trebuie să apărăm şi să preţuim acest drept fundamental pentru noi şi pentru generaţiile viitoare", a afirmat Sandu.

De asemenea, liderul de la Chişinău a spus că limba română este o limbă oficială a Uniunii Europene şi "busola identităţii" româneşti.

"Mai mult, limba română nu este doar limbă oficială a Uniunii Europene, ci este răspândită pe întreg continentul şi dincolo de el. Nu mai este ceva neobişnuit să o auzim pe străzile din Roma, Paris sau Londra, în pieţele din Berlin şi Madrid, dar şi peste Ocean - în Statele Unite, Canada ori chiar în îndepărtata Australie. Este un motiv de bucurie şi mândrie deopotrivă. Oriunde mergem, limba română rămâne busola identităţii noastre şi legătura vie cu rădăcinile. Mă bucur totodată că în ultimii ani au fost create condiţii tot mai bune pentru ca cetăţenii ce aparţin minorităţilor etnice din Republica Moldova să poată învăţa limba română. Este un pas important, pentru că limba română ne poate apropia unii de alţii, indiferent de comunitatea din care provenim. Ea are puterea de a ne uni şi de a ne ajuta să construim, împreună, o societate mai solidară şi mai puternică", a adăugat Maia Sandu.

La Marea dictare naţională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova sub patronajul Preşedinţiei Republicii Moldova.