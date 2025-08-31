Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Maia Sandu: Limba română - cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului

M.P.
Politică / 31 august, 11:15

Maia Sandu: Limba română - cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului

Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului, a declarat, duminică, la Chişinău, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Şeful statului moldovean a afirmat, cu prilejul celei de-a treia ediţie a Marii dictări naţionale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române, că "limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată şi cinstită în fiecare zi".

Discursul a avut loc în prezenţa preşedintelui României, Nicuşor Dan.

"Vă mulţumesc pentru prezenţa la cea de-a treia ediţie a Marii dictări naţionale - un eveniment care a devenit o tradiţie tot mai apreciată. Faptul că numărul participanţilor creşte de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne uneşte şi ne inspiră. Domnule preşedinte, prezenţa dumneavoastră aici, la Chişinău, este un semn de prietenie şi de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre. Însă limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată şi cinstită în fiecare zi - atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile şi bogăţia vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie şi o transmitem generaţiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul - cu scriitorii, cântăreţii şi profesorii care au luptat pentru ea - dar şi cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi ştiinţa, cultura şi arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber - şi trebuie să apărăm şi să preţuim acest drept fundamental pentru noi şi pentru generaţiile viitoare", a afirmat Sandu.

De asemenea, liderul de la Chişinău a spus că limba română este o limbă oficială a Uniunii Europene şi "busola identităţii" româneşti.

"Mai mult, limba română nu este doar limbă oficială a Uniunii Europene, ci este răspândită pe întreg continentul şi dincolo de el. Nu mai este ceva neobişnuit să o auzim pe străzile din Roma, Paris sau Londra, în pieţele din Berlin şi Madrid, dar şi peste Ocean - în Statele Unite, Canada ori chiar în îndepărtata Australie. Este un motiv de bucurie şi mândrie deopotrivă. Oriunde mergem, limba română rămâne busola identităţii noastre şi legătura vie cu rădăcinile. Mă bucur totodată că în ultimii ani au fost create condiţii tot mai bune pentru ca cetăţenii ce aparţin minorităţilor etnice din Republica Moldova să poată învăţa limba română. Este un pas important, pentru că limba română ne poate apropia unii de alţii, indiferent de comunitatea din care provenim. Ea are puterea de a ne uni şi de a ne ajuta să construim, împreună, o societate mai solidară şi mai puternică", a adăugat Maia Sandu.

La Marea dictare naţională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova sub patronajul Preşedinţiei Republicii Moldova.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 12:06)

    P asta o intrece la inteligenta uriasa doar Zelenski care are o inteligenta chiar mai uriasa :-)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 12:08)

    Dacă nu puneți Europa în fata ,,faptului împlinit" va papa din nou Rusia.

    Dacă tot va ajutam hai sa unim malurile Prutului sa avem deficit comun măcar știm o treabă.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 12:31)

    Uniti-va cu Romania.

    E UNICA voastra sansa RAPIDA in fata gramezii de gunoi si scarbosenii numita Rusia .  

    Ban.Cher.Vali 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb