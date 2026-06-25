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Manda îl acuză pe Bolojan de minciună şi lipsă de cuvânt în criza politică

L.B.
Politică / 25 iunie, 13:56

Sursă foto: Claudiu Manda / Facebook

Sursă foto: Claudiu Manda / Facebook

Senatorul PSD Claudiu Manda a publicat joi un mesaj amplu pe Facebook în care îl acuză pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, că şi-a schimbat în mod repetat poziţiile în negocierile pentru formarea unui nou guvern, calificându-l drept „mincinos", conform postării citate.

Manda descrie două episoade pe care le consideră ilustrative. În primul, Bolojan ar fi mers la consultările de la Cotroceni declarând că va vota un guvern tehnocrat, ulterior obţinând toate condiţiile solicitate - eliminarea secretarilor de stat şi prefecţilor politici, înlocuirea nominalizărilor contestate -, dar schimbând de fiecare dată cerinţele şi refuzând în final să voteze cabinetul Veştea, invocând lipsa susţinerii politice, potrivit aceluiaşi mesaj. În al doilea episod, Bolojan ar fi declarat la consultările de marţi că este dispus să voteze un guvern PSD, pentru ca a doua zi să propună o rotativă şi să ceară din nou voturile PSD - deşi PSD declarase clar că nu votează un guvern din care nu face parte, conform postării citate.

Manda susţine că PSD a avut o singură poziţie constantă încă de la primele consultări - România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil -, în timp ce Bolojan a schimbat condiţiile de câte ori ceilalţi le-au acceptat, potrivit aceluiaşi mesaj. El îl întreabă pe liderul PNL cum poate cere din nou votul PSD după ce i-a respins propunerile şi îl acuză că urmăreşte în realitate dreptul de a decide singur, nu un parteneriat între partide, conform postării citate. Manda adaugă că la manifestaţiile de susţinere pentru Bolojan au participat mai puţini oameni decât la o conferinţă a Organizaţiei de Femei PSD Dolj, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 5 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 15:15)

    Auzi, scarba de Manda, cine s-a gasit, seful mincinosilor!

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 15:16)

    Hotii Tanda si cu Manda striga hotii

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    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 15:17)

    Bai Manda, mincinosule, mai bine te-ai uita la nasul tau si al lui Grindeanu, lungi de 1 m

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    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 15:18)

    Toate jegurile sobolaniste mincinoase in frunte cu Manda s-au activat

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    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 15:19)

    Nu pot sa uit cum ranjeau Manda si cu Grindeanu ca niste hiene la motiune, acuma nu mai e rasul lor

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