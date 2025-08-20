Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
MApN: Două aeronave Typhoon au monitorizat situaţia aeriană în zona frontierei cu Ucraina

S.B.
Miscellanea / 20 august, 11:25

MApN: Două aeronave Typhoon au monitorizat situaţia aeriană în zona frontierei cu Ucraina

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că, în noaptea de marţi spre miercuri, două aeronave Typhoon, aflate la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu au monitorizat situaţia aeriană în zona frontierei cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea deoarece au fost identificate grupuri de drone care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre, potrivit news.ro.

În timpul acestei misiuni nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 19 spre 20 august, două aeronave Typhoon aparţinând Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a identificat grupuri de drone lansate de Federaţia Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre”, au anunţat reprezentanţii MApN.

Ei au precizat că pe timpul misiunii ”nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional”.

Aeronavele au revenit la bază şi au aterizat în siguranţă la ora 01:10.

Autorităţile au transmis, marţi seară, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care anunţă despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează cetăţenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de protecţie”, anunţa, marţi seară, ISU Tulcea.

