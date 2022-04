MARCEL CIOLACU:''Au fost două vizite total diferite în Ucraina, dar până la urmă cu un interes comun''

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat astăzi că vizita sa şi cea a preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, în Ucraina au fost "total diferite", cu un interes comun, conform Agerpres.

"Au fost două vizite privind două lucruri total diferite. A fost o vizită atât politică a mea ca şi preşedinte al PSD, dar şi a domnului Ciucă ca şi preşedinte al PNL, în faţa atât a prim-ministrului, a preşedintelui Parlamentului ucrainean şi a preşedintelui Ucrainei, şi a mai fost o vizită, după cum aţi văzut, într-un context mai internaţional, la care a participat preşedintele Senatului din partea României. Au fost două vizite total diferite, dar până la urmă cu un interes comun, această garantare, atât politică, cât şi administrativă şi legislativă că Ucraina are toată susţinerea României din toate funcţiile în statul român", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă este adevărat că nu l-a anunţat pe Florin Cîţu că nu vor mai merge împreună la Kiev.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a declarat joi că a aflat de la partea ucraineană despre faptul că preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, nu mai vine pe 27 aprilie în Ucraina, menţionând că nu a fost informat de liderul PSD că nu îl va mai însoţi în această vizită.

"În ceea ce priveşte Senatul României, am respectat toate regulile, am agreat o dată cu cei din Ucraina şi ne-am ţinut de acea dată. Din momentul în care a fost agreată acea dată, totul a fost în mâinile celor de la securitate de a aranja transportul, nu am mai avut nicio intervenţie, doar mesaje personale pentru a vedea exact despre mesajele de acolo. Am aflat luni de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul preşedinte Ciolacu nu mai vine pe 27, nu am întrebat când vine, nu am ştiut exact ce se întâmplă, nu a fost şi nici nu era treaba mea, invitaţia era adresată Senatului, deci nu era o invitaţie împreună", a precizat Cîţu, întrebat de ce au fost două delegaţii diferite care s-au deplasat în Ucraina.