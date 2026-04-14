Marco Rubio va participa la discuţiile dintre Israel şi Liban

Secretarul de stat american Marco Rubio va participa marţi la discuţiile directe dintre Israel şi Liban, a declarat un oficial al Departamentului de Stat, informează news.ro.

Ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa, şi consilierul Departamentului de Stat, Michael Needham, vor face, de asemenea, parte din delegaţia americană la negocieri, care vor avea loc la sediul Departamentului de Stat al SUA.

Delegaţiile israeliană şi libaneză vor fi conduse de ambasadorii lor, Yechiel Leiter şi, respectiv, Nada Hamadeh.

„Această discuţie va viza dialogul în curs privind modul de asigurare a securităţii pe termen lung a frontierei de nord a Israelului şi de susţinere a hotărârii Guvernului Libanului de a-şi recâştiga suveranitatea deplină asupra teritoriului şi vieţii politice”, a declarat oficialul Departamentului de Stat.

„Israelul se află în război cu Hezbollah, nu cu Libanul, aşa că nu există niciun motiv pentru care cei doi vecini să nu poată discuta.”