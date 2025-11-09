Marea Britanie va trimite experţi şi echipamente în Belgia pentru a contracara dronele suspecte

Regatul Unit va trimite experţi şi echipamente militare în Belgia pentru a sprijini autorităţile locale în combaterea apariţiei unor drone care au provocat închiderea temporară a aeroporturilor, a anunţat duminică şeful armatei britanice, Richard Knighton, citat de Reuters.

Acesta a declarat pentru BBC că armata britanică a răspuns unei solicitări oficiale de asistenţă din partea omologului belgian, iar echipamentele şi personalul sunt deja în drum spre Belgia. Knighton nu a oferit detalii despre tipul de tehnologie trimisă, dar a precizat că acţiunea a fost aprobată la finalul săptămânii trecute.

În ultima săptămână, drone neidentificate au fost observate deasupra aeroporturilor şi bazelor militare belgiene, provocând perturbări majore. Marţi, zborurile către Bruxelles şi Liege au fost deviate sau anulate, iar incidente similare au dus joi la închiderea temporară a unor aeroporturi din Suedia.

Şeful armatei britanice a spus că identitatea celor aflaţi în spatele incidentelor nu este clară, dar a menţionat implicarea Rusiei în tipare de „război hibrid” în ultimii ani. Moscova a negat orice legătură.

Ministrul german al Apărării a sugerat vineri că aceste incidente ar putea fi legate de discuţiile privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate, gestionate de instituţia financiară belgiană Euroclear, pentru finanţarea unui împrumut destinat Ucrainei.