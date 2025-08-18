Maria Zaharova: Rusia respinge „orice scenariu” care presupune apariţia trupelor NATO în Ucraina

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că se opune oricărui scenariu care presupune desfăşurarea de trupe militare NATO în Ucraina, relatează CNN.

„Ne reafirmăm poziţia exprimată în repetate rânduri privind respingerea categorică a oricărui scenariu care implică apariţia unor contingente militare NATO în Ucraina, ceea ce ameninţă cu o escaladare incontrolabilă a conflictului şi cu consecinţe imprevizibile”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

Declaraţia vine la o zi după ce Regatul Unit şi Franţa au anunţat că aliaţii Kievului sunt pregătiţi să desfăşoare o „forţă de reasigurare” în Ucraina odată ce luptele vor înceta.

Context: Principalii aliaţi europeni ai Ucrainei au transmis că sunt gata să joace un rol activ în garantarea securităţii acesteia. Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat vineri că Regatul Unit este pregătit să „trimită trupe la sol” în Ucraina în cazul unei încetări a focului.