Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Marile companii petroliere pariază pe LNG, ignorând predicţiile privind ”vârful gazului”

M.P.
Miscellanea / 19 august, 08:35

Marile companii petroliere pariază pe LNG, ignorând predicţiile privind ”vârful gazului”

Giganţii din energie investesc masiv în gaz natural lichefiat (LNG), contrazicând previziunile potrivit cărora cererea globală ar putea atinge un vârf până la sfârşitul deceniului. Shell, TotalEnergies, BP, ExxonMobil şi Chevron îşi extind portofoliile de LNG, considerându-l un combustibil-cheie în tranziţia energetică şi o sursă de profit pe termen lung, relatează CNBC, de la care precizăm următoarele.

Shell a identificat LNG drept principala direcţie strategică, directorul general Wael Sawan subliniind că acesta este ”un combustibil versatil”, capabil să răspundă rapid crizelor energetice - fie în Europa după invazia rusă din Ucraina, fie în Asia, în perioade de temperaturi extreme.

TotalEnergies estimează o creştere cu 50% a volumelor de LNG gestionate până în 2030, în timp ce ExxonMobil şi Chevron îşi dublează investiţiile în proiecte similare.

Pe fond, companiile mizează pe cererea tot mai mare la nivel global, dar şi pe necesitatea diversificării portofoliilor în faţa tensiunilor geopolitice. Totuşi, analiştii avertizează că LNG rămâne un combustibil fosil, cu probleme majore legate de emisiile de metan, şi nu poate fi considerat o soluţie de tranziţie ”curată”.

”Este un pariu riscant - şi un pariu împotriva tranziţiei energetice”, avertizează Euan Graham, analist la think tank-ul Ember, subliniind că expansiunea accelerată a energiei solare schimbă radical perspectivele cererii globale de LNG. În Asia, riscurile geopolitice din zona Strâmtorii Hormuz sporesc şi mai mult vulnerabilitatea unor mari importatori precum Japonia, Coreea de Sud, China şi India.

Chiar şi aşa, analiştii consideră că disciplinele stricte de investiţii ale companiilor petroliere majore asigură profitabilitatea proiectelor, chiar dacă cererea ar scădea după 2040. LNG, spun aceştia, va continua să fie o miză centrală pentru marile companii din energie în următoarele decenii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb