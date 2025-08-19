Marile companii petroliere pariază pe LNG, ignorând predicţiile privind ”vârful gazului”

Giganţii din energie investesc masiv în gaz natural lichefiat (LNG), contrazicând previziunile potrivit cărora cererea globală ar putea atinge un vârf până la sfârşitul deceniului. Shell, TotalEnergies, BP, ExxonMobil şi Chevron îşi extind portofoliile de LNG, considerându-l un combustibil-cheie în tranziţia energetică şi o sursă de profit pe termen lung, relatează CNBC, de la care precizăm următoarele.

Shell a identificat LNG drept principala direcţie strategică, directorul general Wael Sawan subliniind că acesta este ”un combustibil versatil”, capabil să răspundă rapid crizelor energetice - fie în Europa după invazia rusă din Ucraina, fie în Asia, în perioade de temperaturi extreme.

TotalEnergies estimează o creştere cu 50% a volumelor de LNG gestionate până în 2030, în timp ce ExxonMobil şi Chevron îşi dublează investiţiile în proiecte similare.

Pe fond, companiile mizează pe cererea tot mai mare la nivel global, dar şi pe necesitatea diversificării portofoliilor în faţa tensiunilor geopolitice. Totuşi, analiştii avertizează că LNG rămâne un combustibil fosil, cu probleme majore legate de emisiile de metan, şi nu poate fi considerat o soluţie de tranziţie ”curată”.

”Este un pariu riscant - şi un pariu împotriva tranziţiei energetice”, avertizează Euan Graham, analist la think tank-ul Ember, subliniind că expansiunea accelerată a energiei solare schimbă radical perspectivele cererii globale de LNG. În Asia, riscurile geopolitice din zona Strâmtorii Hormuz sporesc şi mai mult vulnerabilitatea unor mari importatori precum Japonia, Coreea de Sud, China şi India.

Chiar şi aşa, analiştii consideră că disciplinele stricte de investiţii ale companiilor petroliere majore asigură profitabilitatea proiectelor, chiar dacă cererea ar scădea după 2040. LNG, spun aceştia, va continua să fie o miză centrală pentru marile companii din energie în următoarele decenii.