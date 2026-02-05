Melania Trump spune că discuţiile cu echipa lui Putin despre eliberarea copiilor ucraineni continuă

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat miercuri că rămâne în contact cu echipa preşedintelui rus Vladimir Putin în efortul de a asigura întoarcerea acasă a mai multor copii ucraineni din Rusia, potrivit Agerpres.

„Lucrez la asta şi suntem în acest proces”, a declarat ea presei la Casa Albă. „Sper să avem succes foarte curând”, a adăugat Melania Trump, transmite Agerpres.

Ea nu a oferit detalii despre discuţiile dintre reprezentanţii săi şi echipa lui Putin, informează Agerpres.

Un purtător de cuvânt al Primei Doamne a declarat că liniile de comunicare au continuat după ce Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin - înmânată personal de soţul ei, preşedintele Donald Trump, în august anul trecut - despre copiii ucraineni răpiţi, potrivit Agerpres.

Cincisprezece copii au fost returnaţi în Ucraina de când Prima Doamnă şi-a început activitatea în acest domeniu, inclusiv şapte copii în decembrie, relatează Agerpres.

Ucraina a acuzat Moscova că a răpit cel puţin 19.000 dintre copiii săi şi i-a dus în Rusia sau în teritorii ocupate de Rusia fără consimţământul familiei sau al tutorilor, de când a invadat Ucraina în februarie 2022, precizează Agerpres. Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi răpit copii ucraineni, spunând că a acţionat pentru a-i proteja de lupte, informează Agerpres.

Miercuri, oficiali ruşi şi ucraineni au declarat că au avut discuţii „productive” în cadrul negocierilor conduse de SUA, care vizează încheierea războiului de patru ani, deşi Rusia a atacat Ucraina la începutul acestei săptămâni cu sute de drone şi un număr record de rachete balistice, potrivit Agerpres.

Melania Trump, care a păstrat un profil discret în timpul celui de-al doilea mandat al soţului ei, s-a întâlnit miercuri la Casa Albă cu doi ostatici israeliano-americani eliberaţi, Keith şi Aviva Siegel, informează Agerpres.