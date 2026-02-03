Merz insistă pe o autonomie europeană faţă de Statele Unite

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat luni necesitatea unei autonomii sporite a Uniunii Europene în sectoarele strategice faţă de Statele Unite, potrivit Agerpres.

„Trebuie să devenim mai suverani şi mai independenţi, în special în domeniul tehnologic, iar acest lucru este valabil şi în relaţia cu Statele Unite ale Americii”, a declarat Friedrich Merz la recepţia anuală organizată de operatorul bursier Deutsche Börse la Eschborn, lângă Frankfurt, relatează Agerpres.

Cancelarul a afirmat că relaţiile transatlantice s-au schimbat, o evoluţie pe care o priveşte cu regret, însă a subliniat că nostalgia şi rememorarea trecutului nu reprezintă o soluţie, conform Agerpres.

Declaraţiile sale vin în contextul recentei dispute cu Statele Unite legate de Groenlanda, care, potrivit preşedintelui francez Emmanuel Macron, a constituit „un apel la o trezire strategică” pentru Europa, notează Agerpres.

Friedrich Merz a apreciat că, în ultimele decenii, Europa a irosit un potenţial semnificativ de creştere din cauza reformelor întârziate, a restricţiilor impuse iniţiativei companiilor şi a reglementării excesive, transmite Agerpres.

Potrivit liderului conservator, europenii nu mai sunt atât de puternici din punct de vedere economic pe cât ar putea fi, relatează Agerpres.

În acelaşi timp, Merz a evidenţiat existenţa unor oportunităţi, arătând că în jurul Europei se află state emergente, în mare parte democratice, cu pieţe în expansiune, care caută explicit ceea ce europenii au de oferit, potrivit Agerpres.

Referindu-se la acordul comercial Mercosur, a cărui ratificare în Europa a fost întârziată, cancelarul german a pledat pentru parteneriate bazate pe consideraţie reciprocă, respect, respectarea regulilor şi fiabilitate, conform Agerpres.

Merz consideră că Germania poate deveni centrul unei reţele dinamice şi agile de state suverane care continuă să mizeze, în beneficiul tuturor, pe multilateralism şi liber schimb, notează Agerpres.

El a mai subliniat că, la iniţiativa sa, Consiliul European se va reuni săptămâna viitoare într-un summit extraordinar, sau într-o reuniune informală, pentru a discuta noi măsuri menite să consolideze competitivitatea europeană, potrivit Agerpres.