Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea

M.P.
Internaţional / 18 august, 07:21

Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea

În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN, de la care precizăm următoarele.

„Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiţii enumerate de acesta - cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO - se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Liderii europeni care vor vizita Casa Albă împreună cu Zelenski luni sunt îngrijoraţi că întâlnirea se va transforma într-o presiune exercitată de Trump asupra liderului ucrainean pentru a accepta condiţiile propuse de Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.

Ei speră să obţină mai multe informaţii de la Trump cu privire la ceea ce ar putea concesiona Rusia în cadrul unui acord de pace, inclusiv rolul pe care l-ar juca SUA în asigurarea garanţiilor de securitate în viitor.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!” a scris Trump după mesajul adresat lui Zelenski.

Delegaţia europeană: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte se vor alătura lui Zelenski în cadrul vizitei la Casa Albă.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:00)

    Targhetul de etapa a fost indeplinit .Rusia pierde 80 la suta din Ucraina si Rep .Moldova .Romania este cu adevarat cistigatoare formind astfel un triunghi de forta cu fratii de peste Prut si cu Ucrainienii .

