MetaWealth investeşte 110 milioane euro în stocarea energiei în România

MetaWealth, platformă europeană de investiţii în active reale, intră pe piaţa românească a sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS) şi lansează mai multe proiecte de stocare la scară industrială pentru a răspunde creşterii producţiei de energie regenerabilă şi limitărilor actuale ale reţelei electrice, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Prima investiţie a companiei, de 22 de milioane de euro, va include un sistem BESS autonom de 100 MWh în Dumbrava, judeţul Neamţ, şi 30 MWh de stocare în regim de colocare în mai multe locaţii conectate la reţeaua existentă. Primele 30 MWh vor deveni operaţionale în trimestrul al treilea al anului 2026, iar întreaga capacitate de 130 MWh va fi funcţională până în trimestrul al patrulea. În următorii ani, MetaWealth plănuieşte să dezvolte o capacitate suplimentară de aproximativ 650 MWh, în valoare totală de 110 milioane de euro, conform comunicatului.

Director Origination and Structuring al MetaWealth, Richard McLaughlin-Duane, a declarat: „Stocarea energiei în baterii a evoluat de la tehnologie auxiliară la infrastructură esenţială a reţelei. Creşterea rapidă a energiei regenerabile în România generează volatilitate, dar şi oportunităţi clare pentru investiţii BESS, atunci când proiectele sunt construite conform standardelor instituţionale”, potrivit comunicatului.

MetaWealth se extinde astfel dincolo de sectorul imobiliar, devenind o platformă multi-clasă pentru active reale, incluzând infrastructură energetică şi finanţări private. Platforma deserveşte peste 1.400 de investitori din 28 de ţări şi va atrage în lunile următoare şi investitori instituţionali prin participarea la evenimentul MIPIM din Cannes în martie 2026, se arată în comunicat.

Compania operează în prezent în Spania, Italia, Grecia, România şi Polonia, oferind acces la investiţii reglementate în active reale, inclusiv imobiliare, infrastructură energetică şi construcţii.