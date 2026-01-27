Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MetaWealth investeşte 110 milioane euro în stocarea energiei în România

U.B.
Companii / 27 ianuarie, 11:05

MetaWealth investeşte 110 milioane euro în stocarea energiei în România

MetaWealth, platformă europeană de investiţii în active reale, intră pe piaţa românească a sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS) şi lansează mai multe proiecte de stocare la scară industrială pentru a răspunde creşterii producţiei de energie regenerabilă şi limitărilor actuale ale reţelei electrice, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Prima investiţie a companiei, de 22 de milioane de euro, va include un sistem BESS autonom de 100 MWh în Dumbrava, judeţul Neamţ, şi 30 MWh de stocare în regim de colocare în mai multe locaţii conectate la reţeaua existentă. Primele 30 MWh vor deveni operaţionale în trimestrul al treilea al anului 2026, iar întreaga capacitate de 130 MWh va fi funcţională până în trimestrul al patrulea. În următorii ani, MetaWealth plănuieşte să dezvolte o capacitate suplimentară de aproximativ 650 MWh, în valoare totală de 110 milioane de euro, conform comunicatului.

Director Origination and Structuring al MetaWealth, Richard McLaughlin-Duane, a declarat: „Stocarea energiei în baterii a evoluat de la tehnologie auxiliară la infrastructură esenţială a reţelei. Creşterea rapidă a energiei regenerabile în România generează volatilitate, dar şi oportunităţi clare pentru investiţii BESS, atunci când proiectele sunt construite conform standardelor instituţionale”, potrivit comunicatului.

MetaWealth se extinde astfel dincolo de sectorul imobiliar, devenind o platformă multi-clasă pentru active reale, incluzând infrastructură energetică şi finanţări private. Platforma deserveşte peste 1.400 de investitori din 28 de ţări şi va atrage în lunile următoare şi investitori instituţionali prin participarea la evenimentul MIPIM din Cannes în martie 2026, se arată în comunicat.

Compania operează în prezent în Spania, Italia, Grecia, România şi Polonia, oferind acces la investiţii reglementate în active reale, inclusiv imobiliare, infrastructură energetică şi construcţii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb