Ministerul Educaţiei lansează pilotarea standardelor naţionale de evaluare pentru ciclul primar şi gimnazial

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 14 ianuarie

Ministerul Educaţiei lansează pilotarea standardelor naţionale de evaluare pentru ciclul primar şi gimnazial

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a anunţat lansarea apelului de înscriere pentru unităţile de învăţământ interesate să participe la pilotarea standardelor naţionale de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial. Potrivit instituţiei, această etapă este considerată „esenţială” pentru validarea şi ajustarea standardelor înainte de aplicarea lor la nivel naţional. Demersul face parte dintr-un proces mai amplu de reformă a evaluării şcolare, care urmăreşte alinierea mai clară a evaluării elevilor la curriculumul centrat pe competenţe şi la obiectivele educaţionale asumate la nivel naţional.

Pilotarea standardelor este realizată în cadrul proiectului „Reglementări noi pentru un Curriculum Relevant şi Educaţie Deschisă” (RECRED), implementat de MEC în parteneriat cu Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Casa Corpului Didactic Buzău, Casa Corpului Didactic Cluj şi Casa Corpului Didactic Olt. Proiectul RECRED se derulează în perioada 1 iulie 2024 - 30 iunie 2028 şi are ca obiectiv asigurarea continuităţii şi coerenţei curriculumului preuniversitar, cu accent pe dezvoltarea competenţelor elevilor. În acest context, prima etapă de elaborare a standardelor de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial, aferente disciplinelor din trunchiul comun, a fost deja finalizată. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pilotarea standardelor naţionale de evaluare implică mai multe etape şi responsabilităţi pentru cadrele didactice participante. Profesorii selectaţi vor lua parte la două sesiuni de instruire online, susţinute de echipa de proiect, care vizează utilizarea standardelor în evaluarea la clasă. Ulterior, aceştia vor aplica standardele naţionale de evaluare atât în evaluările curente (formative), cât şi în evaluările sumative, inclusiv cele de final de an, pentru clasele şi disciplinele incluse în pilotare. De asemenea, profesorii vor raporta rezultatele elevilor în funcţie de descriptorii nivelurilor de performanţă şi vor oferi feedback conform metodologiei stabilite, contribuind astfel la procesul de analiză şi validare a standardelor. Ministerul subliniază că pilotarea nu modifică actualele reguli privind notarea. „Pilotarea nu presupune derogări de la reglementările în vigoare privind notarea şi încheierea mediilor; evaluarea bazată pe standarde va constitui sursa de date şi informaţii necesare pentru notarea realizată de cadrele didactice”, a precizat MEC.

Apelul de înscriere este deschis unităţilor de învăţământ din mediul urban şi rural care asigură şcolarizarea la nivel primar şi/sau gimnazial şi care îşi exprimă disponibilitatea instituţională de a sprijini participarea profesorilor la activităţile de instruire şi pilotare.

Ministerul atrage atenţia că înscrierea în cadrul apelului nu garantează automat participarea efectivă la pilotare. După încheierea perioadei de înscriere, echipa de proiect va selecta unităţile de învăţământ participante pe baza unor algoritmi de eşantionare care să asigure reprezentativitatea geografică, un echilibru între mediul urban şi rural, diversitatea dimensiunii şi a profilului şcolilor, precum şi acoperirea disciplinelor şi nivelurilor de clasă vizate. Cadrele didactice selectate vor fi instruite în luna februarie, iar pilotarea propriu-zisă a standardelor de evaluare se va desfăşura în intervalul martie-iunie 2026. Autorităţile din educaţie consideră că rezultatele obţinute în urma pilotării vor contribui decisiv la fundamentarea unui sistem de evaluare mai clar, mai coerent şi mai relevant pentru parcursul educaţional al elevilor.

