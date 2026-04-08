Ministerul Finanţelor lansează accesul extins la datele precompletate pentru Declaraţia Unică

Ministerul Finanţelor anunţă lansarea unei noi facilităţi menite să simplifice şi să eficientizeze interacţiunea contribuabililor cu administraţia fiscală, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Începând de astăzi, rapoartele cu datele fiscale precompletate pentru Declaraţia Unică sunt disponibile direct în secţiunea „Mesaje” din cadrul Spaţiului Privat Virtual pentru toţi utilizatorii care se autentifică folosind certificatul digital.

Această soluţie dedicată oferă un flux simplificat de acces la informaţiile fiscale precompletate pe baza datelor deţinute de instituţie, permiţând contribuabililor să vizualizeze într-un format clar şi centralizat veniturile raportate de terţi, precum şi alte informaţii relevante. Noile rapoarte constituie o bază solidă pentru verificarea corectitudinii datelor înainte de depunerea declaraţiei fiscale, contribuind la reducerea erorilor şi la creşterea gradului de conformare voluntară.

"Simplificarea interacţiunii contribuabililor cu administraţia fiscală este o prioritate a Ministerului Finanţelor. Fiecare instrument digital pe care îl lansăm trebuie să aducă un beneficiu concret: mai puţină birocraţie, mai multă transparenţă şi mai multă încredere în relaţia cu statul", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Mecanismul de precompletare a Declaraţiei Unice (D212) este deja implementat şi operational pentru contribuabilii care accesează Spaţiul Privat Virtual (SPV) pe bază de nume de utilizator şi parole, iar funcţionalitatea de precompletare rămâne disponibilă în modul interactiv al formularului electronic. Aceasta permite importul automat al datelor în rubricile specifice ale declaraţiei, în momentul completării, oferind posibilitatea de a valida sau ajusta informaţiile propuse de sistem în timp real.

Reamintim că pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declaraţiei Unice D212 şi pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice este 25 mai 2026 inclusiv. Totuşi, contribuabilii persoane fizice pot beneficia de o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit pentru depunerea Declaraţiei Unice D212 şi plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Tot începând de astăzi, pentru a veni în sprijinul persoanelor care preferă interacţiunea direct, care nu şi-au făcut cont de SPV sau care au nevoie de asistenţă suplimentară, rapoartele cu datele fiscale sunt disponibile şi la ghişeele unităţilor fiscale. Prin extinderea canalelor de acces digital şi fizic, Ministerul Finanţelor facilitează accesul rapid şi echitabil la informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor declarative.

Prin aceste măsuri, Ministerul Finanţelor îşi reafirmă angajamentul pentru digitalizare, transparenţă şi pentru dezvoltarea unor servicii publice moderne, orientate către nevoile reale ale contribuabililor.