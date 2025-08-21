Ministerul Finanţelor şi BVB participă la un proiect de integrare a pieţelor de capital din regiune

English Version

Ministerul Finanţelor şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sunt implicate într-un proiect de integrare a pieţelor de capital din regiune, iar un Memorandum de Înţelegere urmează să fie semnat la începutul săptămânii viitoare de către un reprezentant al ministerului, potrivit informaţiilor transmise de MFP.

Serviciul de Comunicare al Ministerului ne-a informat: ”Parteneriatul constă în susţinerea unei iniţiative regionale de integrare a pieţelor de capital din Europa Centrală şi de Sud-Est, lansată de Ministerul Finanţelor al Republicii Croaţia cu sprijinul BERD. Această iniţiativă a fost discutată în cadrul unei reuniuni de nivel înalt, organizată în data de 14 mai 2025, la Londra, în marja celei de-a 34-a Reuniuni Anuale a BERD”.

Conform Ministerului, obiectivele principale ale iniţiativei sunt:

1.Crearea unui cadru comun de cooperare între ţările din regiune în vederea dezvoltării şi integrării pieţelor de capital;

2.Consolidarea lichidităţii şi a atractivităţii pieţelor regionale;

3.Facilitarea accesului la finanţare, în special pentru IMM-uri;

4.Atragerea investitorilor internaţionali şi promovarea listărilor multiple;

5.Crearea unei reţele coordonate de burse de valori, care să fie interdependente la nivel tehnic, dar să funcţioneze ca pieţe independente;

6.Transmiterea unui semnal politic clar privind angajamentul ţărilor din regiune pentru dezvoltarea pieţelor de capital.

”Acest parteneriat presupune şi continuitatea dialogului între autorităţile publice, burse şi instituţii financiare internaţionale, în vederea realizării unor obiective strategice comune”, ne-a mai transmis ministerul.

Instituţia a adăugat că, deşi Memorandumul de Înţelegere va fi un document semnat între ministerele de finanţe ale statelor participante, iniţiativa este direct relevantă şi pentru bursele de valori din regiune, care vor avea un rol tehnic şi operaţional în implementarea sa.

Ţările implicate în procesul de semnare sunt: România, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord.

”Ministerul Finanţelor din România are un rol de reprezentare politică şi de promovare a cooperării regionale, în special în ceea ce priveşte armonizarea reglementărilor, susţinerea integrării tehnice şi facilitarea accesului companiilor la finanţare. România susţine această iniţiativă ca parte a eforturilor sale de consolidare a pieţei de capital şi de atragere a capitalului privat”, ne-a mai transmis MFP.

Potrivit instituţiei, semnarea Memorandumului este programată pentru 25 august 2025, la Zagreb, şi se propune a fi realizată de către ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, sau un reprezentant al Ministerului Finanţelor desemnat.”

În luna noiembrie a anului trecut, reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti au semnat un Memorandum de Înţelegere privind proiectul de integrare a pieţelor de capital din Europa Centrală şi de Sud-Est, ne-a mai informat MFP.

În Europa există o serie de cooperări şi integrări între pieţele de capital. Două dintre cele mai relevante exemple sunt Nasdaq Nordics, care operează burse din ţările nordice şi baltice, şi Euronext, operator pan-european ce integrează şapte burse importante de pe continent, printre care cele din Paris, Amsterdam şi Milano.