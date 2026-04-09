Ministerul israelian de Externe: „Europa stă pe margine, dar beneficiază mereu de rezultate”

Ministerul israelian de Externe a lansat un nou mesaj critic pe platforma X la adresa Europei, susţinând că statele europene aleg frecvent să rămână în afara confruntărilor sau a deciziilor dificile, dar ajung ulterior să beneficieze de consecinţele acestora.
„Aşa se întâmplă mereu în Europa: stau pe margine, păstrează distanţa. Uneori oferă declaraţii sau condamnări. Totuşi, beneficiază întotdeauna de rezultate”, a transmis ministerul în mesajul publicat pe X.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 14:16)
Nu s-au batut evreii cat s-au batut europenii in 2000 de ani. Au beneficiat destul evreii.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 14:36)
deveniti tot mai nerusinati