Ministerul Mediului organizează, luni, dezbatere publică pentru selecţia şefului interimar de la Romsilva

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează, luni, o dezbatere publică, alături de reprezentanţii societăţii civile, în cadrul procesului de selecţie a directorului general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva, conform Agerpres.

Potrivit ministerului de resort, dintre cei 25 de candidaţi înscrişi în cursă, până la data-limită de 18 august 2025, un număr de 17 au fost selectaţi şi au susţinut interviuri pe parcursul a două zile.

Consiliul de Administraţie al Romsilva a demarat, pe data de 11 august, anul curent, procedura pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni, iar dosarele de candidatură s-au putut depune până pe 18 august, transmite sursa.

Conform anunţului oficial, candidaţii trebuie să demonstreze competenţe solide în: management strategic şi operaţional; guvernanţă corporativă şi conformitate cu legislaţia specifică; administrarea resurselor forestiere şi/sau a domeniilor conexe; planificare şi gestionare a resurselor umane şi financiare; comunicare instituţională şi relaţii cu partenerii interni şi externi. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite criteriile prevăzute de lege pentru exercitarea funcţiei, respectiv să nu existe incompatibilitate sau conflict de interese şi să fie prezentate documente care să ateste studiile, experienţa şi reputaţia profesională.