Ministerul rus al Apărării acuză state europene că extind producţia de drone pentru Ucraina şi avertizează asupra unei „escaladări”

Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a afirmat că, la 26 martie 2026, conducerea mai multor state europene ar fi decis să crească producţia şi livrările de vehicule aeriene fără pilot (UAV) către Ucraina, inclusiv pentru efectuarea de lovituri asupra teritoriului rus, invocând „pierderi în creştere şi un deficit acut de personal” în cadrul forţelor armate ucrainene, potrivit unei postări publicate pe Telegram de instituţia rusă.

Potrivit aceleiaşi surse, o „creştere semnificativă” a producţiei de UAV-uri pentru Ucraina ar urma să fie realizată prin majorarea finanţării pentru companii „ucrainene” şi „mixte” care produc drone de atac şi componente pentru acestea pe teritoriul unor state europene.

Ministerul rus al Apărării a calificat această presupusă decizie drept „un pas deliberat” care ar conduce la „o escaladare accentuată a situaţiei militare şi politice pe întreg continentul european”, susţinând că aceste evoluţii ar putea transforma treptat statele respective într-o „bază de sprijin strategic” pentru Ucraina, conform postării de pe Telegram.

În acelaşi mesaj, instituţia rusă a afirmat că scenariile privind atacuri împotriva Rusiei cu drone atribuite Ucrainei, pe care le descrie drept „teroriste”, ar putea genera „consecinţe imprevizibile”, potrivit aceleiaşi surse.

De asemenea, Ministerul Apărării de la Moscova a susţinut că, „în loc să consolideze securitatea statelor europene”, deciziile liderilor europeni ar contribui la „implicarea tot mai profundă a acestor ţări în războiul cu Rusia”, conform postării.

Totodată, instituţia rusă a afirmat că opinia publică europeană „ar trebui să înţeleagă clar cauzele ameninţărilor la adresa securităţii” şi „să cunoască adresele şi locaţiile” companiilor implicate în producţia de drone şi componente pentru Ucraina, potrivit aceleiaşi postări.

Postarea este însoţită de materiale grafice care enumeră companii şi locaţii din mai multe state europene - inclusiv Marea Britanie, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Cehia, Danemarca şi statele baltice - printre entităţile menţionate regăsindu-se şi BAE Systems, QinetiQ, Helsing, Quantum Systems şi Thales Group, despre care partea rusă susţine că ar fi implicate în producţia de UAV-uri şi componente destinate Ucrainei, potrivit materialelor publicate de Ministerul rus al Apărării pe Telegram.