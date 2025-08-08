Ministrul britanic al persoanelor fără adăpost demisionează după acuzaţii privind majorarea ilegală a unei chirii

Secretara de stat britanică pentru persoanele fără adăpost, Rushanara Ali, şi-a prezentat demisia din guvernul laburist după ce presa a dezvăluit că a majorat considerabil chiria unei locuinţe pe care o deţine, contrar unei reforme pe care o susţinea. Informaţia a fost confirmată de Downing Street, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.

„Am respectat întotdeauna toate obligaţiile legale în vigoare. Însă rămânerea mea în post ar deturna atenţia de la munca ambiţioasă a Guvernului. Am decis, aşadar, să demisionez din postul de ministru”, a scris Ali în scrisoarea adresată premierului Keir Starmer.

Demisia vine după ce The i Paper a relatat că Ali a reziliat contractul de închiriere al unei case, invocând vânzarea acesteia, iar câteva săptămâni mai târziu a scos-o din nou la închiriat cu 700 de lire sterline (aproximativ 800 de euro) mai mult pe lună.

Mai multe organizaţii care luptă împotriva fenomenului persoanelor fără adăpost şi politicieni din opoziţie i-au cerut public să plece din funcţie, conform sursei citate.

Într-o scrisoare publicată de serviciile sale, premierul Keir Starmer i-a mulţumit lui Rushanara Ali pentru activitatea „asiduă” la Ministerul Locuinţei şi a apreciat că aceasta va avea „un impact durabil”.