Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Culturii: ”Angajaţii din bibliotecile publice au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”

S.B.
Politică / 17 ianuarie, 14:22

Ministrul Culturii: ”Angajaţii din bibliotecile publice au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”

Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice, informează news.ro.

Andras Demeter a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan i-a cerut să mai facă reduceri la Ministerul Culturii.

”Nu, evident, indicaţiile sunt general valabile, sunt pentru toţi doar că cu toţi suntem de acord şi premierul a înţeles şi era foarte bine documentat că, mai ales în materie de salarizare în domeniul culturii în special două domenii, biblioteciile publice şi muzeele, au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”, a afirmat ministrul Culturii.

El a fost întrebat cam ce salarii au acei angajaţi.

”Salarii extrem de mici pentru că ei nu au fost beneficiarii acelor creşteri mici, mărunte, dar oarecum succesive care au fost operate pe legea 153 a salarizării din fonduri publice. Nu vreau să spun, pentru că de Ziua Culturii chiar nu vreau să stric această umbră de sărbătoare...”, a precizat Andras Demeter.

În ceea ce periveşte nivelul salariilor, el a admis că, ”din păcate”, acestea sunt în zona 3-4.000 de lei.

”În toate aceste instituţii am putea lucra şi asta este un proiect pe care l-am discutat şi cu premierul, ar trebui să lucrăm la îmbunătăţirea raportului dintre subvenţie şi venituri proprii. Dacă ne ducem la definiţia din legea 500 a finanţelor publice, acolo noţiunea de subvenţie este definită ca o sumă alocată din fonduri publice în completarea veniturilor proprii. În majoritatea instituţiilor realitatea este aşa. Veniturile publice reprezintă un procent care se cifrează de la 5 la maxim, 20-25% şi majoritatea este subvenţia. Deci acest raport ar trebui cumva schimbat”, a spus ministrul Culturii.

El a explicat că nu au cum creşte veniturile dacă nu reînnoieşte oferta.

”Acum e adevărat şi astăzi am spus că în majoritatea cazurilor, atunci când vorbim de ofertă publică, dar şi la oferta privată, dacă tu nu reînnoieşti conţinutul, oferta, dar şi la editorial la fel este, dacă tu tot timpul ai da o redifuzare a acestui dialog şi n-aţi avea alţi interlocutori, atunci n-ai cum să creşti veniturile, n-ai cum să creşti preţul biletelor. Deci tu trebuie să ai un fond prin care să investeşti în valoare nou creată care poate atrage după sine preţuri mai ridicate la început care treptat se adaptează la scăderea firească a interesului”, a mai afirmat Andras Demeter.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb