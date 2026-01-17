Ministrul Culturii: ”Angajaţii din bibliotecile publice au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”

Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice, informează news.ro.

Andras Demeter a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan i-a cerut să mai facă reduceri la Ministerul Culturii.

”Nu, evident, indicaţiile sunt general valabile, sunt pentru toţi doar că cu toţi suntem de acord şi premierul a înţeles şi era foarte bine documentat că, mai ales în materie de salarizare în domeniul culturii în special două domenii, biblioteciile publice şi muzeele, au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”, a afirmat ministrul Culturii.

El a fost întrebat cam ce salarii au acei angajaţi.

”Salarii extrem de mici pentru că ei nu au fost beneficiarii acelor creşteri mici, mărunte, dar oarecum succesive care au fost operate pe legea 153 a salarizării din fonduri publice. Nu vreau să spun, pentru că de Ziua Culturii chiar nu vreau să stric această umbră de sărbătoare...”, a precizat Andras Demeter.

În ceea ce periveşte nivelul salariilor, el a admis că, ”din păcate”, acestea sunt în zona 3-4.000 de lei.

”În toate aceste instituţii am putea lucra şi asta este un proiect pe care l-am discutat şi cu premierul, ar trebui să lucrăm la îmbunătăţirea raportului dintre subvenţie şi venituri proprii. Dacă ne ducem la definiţia din legea 500 a finanţelor publice, acolo noţiunea de subvenţie este definită ca o sumă alocată din fonduri publice în completarea veniturilor proprii. În majoritatea instituţiilor realitatea este aşa. Veniturile publice reprezintă un procent care se cifrează de la 5 la maxim, 20-25% şi majoritatea este subvenţia. Deci acest raport ar trebui cumva schimbat”, a spus ministrul Culturii.

El a explicat că nu au cum creşte veniturile dacă nu reînnoieşte oferta.

”Acum e adevărat şi astăzi am spus că în majoritatea cazurilor, atunci când vorbim de ofertă publică, dar şi la oferta privată, dacă tu nu reînnoieşti conţinutul, oferta, dar şi la editorial la fel este, dacă tu tot timpul ai da o redifuzare a acestui dialog şi n-aţi avea alţi interlocutori, atunci n-ai cum să creşti veniturile, n-ai cum să creşti preţul biletelor. Deci tu trebuie să ai un fond prin care să investeşti în valoare nou creată care poate atrage după sine preţuri mai ridicate la început care treptat se adaptează la scăderea firească a interesului”, a mai afirmat Andras Demeter.