Ministrul de externe al Regatului Unit: „Londra salută extinderea armistiţiului şi cere reluarea negocierilor”

Ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, afirmă că Regatul Unit salută extinderea armistiţiului şi susţine reluarea negocierilor pentru ajungerea la un acord cuprinzător, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Oficialul britanic subliniază, de asemenea, necesitatea redeschiderii complete a Strâmtorii Ormuz, fără restricţii sau taxe, evidenţiind importanţa acesteia pentru comerţul internaţional, conform aceleiaşi surse.

Yvette Cooper avertizează că o eventuală reluare a ostilităţilor ar reprezenta „un regres major” pentru regiune şi ar avea consecinţe negative asupra economiei globale şi asupra costului vieţii, potrivit mesajului publicat pe reţeaua socială.