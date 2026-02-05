Ministrul Finanţelor: România mută accentul de pe consum pe investiţii masive în 2026

Anul 2026 va marca o schimbare importantă în strategia economică a României, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. El a explicat că accentul va fi mutat de pe o economie bazată pe consum către o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată, cu scopul de a stimula competitivitatea, investiţiile şi crearea de locuri de muncă durabile, subliniază sursa citată.

Conform agenţiei, Nazare a declarat: „2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României. Trecem la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale, astfel încât creşterea economică să fie sănătoasă şi echilibrată.”

Ministrul a precizat că, în pregătirea programului de relansare economică, a avut consultări cu mediul de afaceri pentru a adapta măsurile la nevoile reale ale companiilor, adaugă Agerpres. Printre partenerii consultaţi se numără Concordia, Romanian Business Leaders, AmCham Romania şi Foreign Investors Council, specifică sursa citată.

Conform agenţiei de presă, premierul Ilie Bolojan a anunţat că pachetul de relansare economică va fi prezentat joi în şedinţa de Guvern şi vineri partenerilor sociali în cadrul Consiliului Tripartit. Printre măsurile incluse se numără credite fiscale pentru companii, amortizare accelerată pentru achiziţia de utilaje, scheme de sprijin pentru investiţii mari, stimularea exporturilor şi garanţii prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare, mai adaugă Agerpres.