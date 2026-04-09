Ministrul israelian de Externe critică dur Spania după redeschiderea ambasadei din Teheran

Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, a criticat dur decizia Spaniei de a-şi redeschide ambasada din Teheran, într-o postare publicată pe contul său oficial de X.

„Regimul terorist iranian reia execuţiile cetăţenilor săi, ale protestatarilor şi ale disidenţilor politici. Spania îşi redeschide ambasada la Teheran. Mână în mână. Fără nicio ruşine. O pată eternă”, a transmis Gideon Sa'ar în mesajul publicat pe X.

Prin această postare, şeful diplomaţiei israeliene a pus în paralel acuzaţiile privind reluarea execuţiilor în Iran şi decizia Madridului de a-şi relua prezenţa diplomatică în capitala iraniană, sugerând că gestul Spaniei este incompatibil cu situaţia internă din Republica Islamică.

Mesajul lui Gideon Sa'ar se înscrie în seria reacţiilor dure venite din partea oficialilor israelieni în contextul tensiunilor regionale şi al raportării statelor occidentale la regimul de la Teheran.