Ministrul Muncii:Pentru pensionarii cu pensii mici propunem un sprijin din partea statului

Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi al inflaţiei de anul trecut şi pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, potrivit Agerpres.

„Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi inflaţia de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.

Propunerea vizează circa 2,8 milioane de pensionari, conform Agerpres.

Astfel, pentru un milion de pensionari cu pensia cuprinsă între 2.001 şi 3.000 de lei se propune acordarea sumei de 600 de lei, în două tranşe, în aprilie şi decembrie 2026, pentru 620.000 de pensionari cu pensia între 1.501 şi 2.000 lei sprijinul ar urma să fie de 800 de lei, tot în două tranşe, iar pentru 1,24 milioane de pensionari, cu pensia mai mică de 1.500 de lei, ajutorul ar fi de 1.000 lei, în două tranşe, mai arată Agerpres.