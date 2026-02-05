Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Muncii:Pentru pensionarii cu pensii mici propunem un sprijin din partea statului

T.B.
Politică / 5 februarie, 12:43

Ministrul Muncii:Pentru pensionarii cu pensii mici propunem un sprijin din partea statului

Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi al inflaţiei de anul trecut şi pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, potrivit Agerpres.

„Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi inflaţia de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.

Propunerea vizează circa 2,8 milioane de pensionari, conform Agerpres.

Astfel, pentru un milion de pensionari cu pensia cuprinsă între 2.001 şi 3.000 de lei se propune acordarea sumei de 600 de lei, în două tranşe, în aprilie şi decembrie 2026, pentru 620.000 de pensionari cu pensia între 1.501 şi 2.000 lei sprijinul ar urma să fie de 800 de lei, tot în două tranşe, iar pentru 1,24 milioane de pensionari, cu pensia mai mică de 1.500 de lei, ajutorul ar fi de 1.000 lei, în două tranşe, mai arată Agerpres.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 12:50)

    aiii de sărăcia mătii !

    după ce PNL a plătit campania lui Georgescu pe TikTok (Kensington S.R.L.) 

    după ce ați furat alegerile 

    după ce ați fost dovediți de State Department că sunteți hoți ! 

    acuma veniți cu 100 de lei pomană !

    Nicușor președinte ilegitim, guvernul este ilegitim, și tu Manole ești ilegitim ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 13:06)

    Multumim PSD! Multumim Grindeanu! Boierul tot boier!

    Au mai furat, dar au si facut. Si sint chiar singurii care are gija si de noi, amarastenii care abia am reusit sa prindem 2-300 de actiuni la IPO Cristim, in conditiile in care am subscris 8-10000 de actiuni.

    La ElectroAlfa va fi si mai nasol. Luam maxim 1 actiune la 50 subscrise. Saracie mare! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

