Ministrul Sănătăţii: "Nu susţin tăierea salariilor, dar susţin plata pe performanţă”

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 2 februarie

Sursa foto: https://www.ms.ro/ro/

English Version

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă este în favoarea plăţii pe performanţă, corelată cu „munca reală”, rezultatele şi responsabilitatea profesională. Declaraţiile au fost făcute în urma unei întâlniri cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, Federaţiei Sanitas, Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi Colegiului Medicilor din România (CMR). Discuţiile au vizat organizarea muncii în spitale, plata gărzilor şi normarea personalului medical. „În acest cadru, am clarificat informaţiile apărute în spaţiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară. Am spus şi menţin ferm: nu susţin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susţin clar plata pe performanţă, corelată cu munca reală, rezultatele şi responsabilitatea profesională”, a scris Rogobete pe Facebook. Potrivit ministrului, în urma discuţiilor s-a convenit elaborarea unui nou normativ de personal. „Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcţie de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor şi tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital”, a explicat Alexandru Rogobete. El a mai precizat că se lucrează la reaşezarea sistemului de gărzi, care ar urma să includă trei forme distincte: garda la domiciliu, garda de monitorizare şi garda de urgenţă, fiecare cu mecanisme de plată diferenţiate, în funcţie de nivelul de responsabilitate şi de activitatea efectiv prestată. „Scopul este clar: regulile trebuie să reflecte realitatea din teren şi să elimine situaţiile în care munca şi răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate şi efort”, a transmis ministrul Sănătăţii. Alexandru Rogobete a mai anunţat că dialogul cu partenerii sociali şi profesionali va continua în cadrul unui grup de lucru, pentru transformarea acestor direcţii în măsuri concrete, cu impact real asupra organizării activităţii medicale şi asupra calităţii serviciilor oferite pacienţilor.

