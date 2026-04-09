Ministrul Transporturilor anunţă Modernizarea a 19 locomotive de 5100 kW va fi finalizată înainte de termen

I.O.
Miscellanea / 9 aprilie, 16:08

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat joi că contractul pentru modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100 kW va fi finalizat înainte de termen, transmite news.ro.

„Veşti bune despre CFR Călători! Contractul ce reprezintă modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100 kW va fi finalizat înainte de termen. Săptămâna viitoare, Softronic va livra locomotivele cu numerele 16 şi 17, pentru ca, până la finalul lunii mai, să fie gata şi ultimele 2 locomotive”, a declarat ministrul, potrivit relatării.

Şerban a precizat că locomotivele modernizate şi introduse în exploatare au demonstrat până acum performanţe tehnice bune şi un nivel ridicat de fiabilitate, iar el a felicitat compania Softronic pentru realizare, subliniind că aceasta dovedeşte capacitatea industriei feroviare româneşti de a răspunde cerinţelor tehnice.

Proiectul, demarat la începutul anului 2024, vizează modernizarea locomotivelor EA 5100 kW produse la Electroputere Craiova şi a fost descris de Softronic ca o provocare tehnică şi logistică, implicând reconstrucţia aproape totală a locomotivei; termenul iniţial de finalizare era anul 2026, notează news.ro.

Compania a explicat într‑un comunicat că modernizarea include utilizarea unui pachet de tracţiune asincronă deja testat pe peste 90 de locomotive Transmontana, implementarea unei structuri constructive certificate pentru condiţii variate de operare şi păstrarea doar a structurii centrale a şasiului, care a fost tratată pentru a primi un nou ciclu de viaţă. De asemenea, au fost integrate echipamente grele noi, transformator, invertoare şi sisteme de comandă, precum şi circuite şi conducte noi, conform relatării.

Posturile de conducere au fost reconstruite după modelul Transmontana, respectând standardele TSI şi oferind condiţii de lucru moderne pentru mecanici şi personalul de mentenanţă, mai arată news.ro.

