Minnesota dă în judecată administraţia Trump

Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni că vor da în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile de amploare ale poliţiei federale pentru imigraţie (ICE) desfăşurate de câteva săptămâni în această aglomerare din nordul Statelor Unite, potrivit news.ro.

În timpul unuia dintre aceste raiduri, săptămâna trecută, o femeie americană de 37 de ani, Renee Good, a fost împuşcată mortal de un agent ICE în timp ce se afla la volanul maşinii sale. Moartea sa a declanşat o serie de manifestaţii în toată ţara în weekend, în Minneapolis şi nu numai, în New York, Los Angeles şi Boston, relatează AFP.

„Nu puteţi aresta fără discernământ cetăţeni americani pe străzile noastre. Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă. Nu aveţi dreptul să scoateţi adolescenţi din maşini şi să-i arestaţi când, de fapt, sunt cetăţeni americani”, a spus primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, într-o conferinţă de presă destinată anunţării acestei acţiuni în justiţie. „Este ilegal în toate statele şi este contrar Constituţiei Statelor Unite”, a arătat edilul.

Agenţii poliţiei de imigrare „trebuie să respecte ei înşişi legea în exercitarea funcţiilor lor. Considerăm că nu o fac. Ei trebuie să acţioneze în limitele legii şi ale Constituţiei”, a declarat procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison.

În ciuda unui weekend de proteste naţionale, guvernul american a anunţat duminică trimiterea a „sute” de agenţi federali suplimentari la Minneapolis.

După moartea lui Renee Good, Donald Trump a apărat imediat teza legitimei apărări a poliţistului, o versiune contestată cu tărie în special de opoziţia democrată locală, cu ajutorul unor înregistrări video.

Statul Illinois, un alt stat democrat vizat de ofensiva anti-imigraţie a lui Donald Trump, în special în Chicago, a iniţiat luni o procedură judiciară similară.