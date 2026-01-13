Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Minnesota dă în judecată administraţia Trump

S.B.
Internaţional / 13 ianuarie, 14:27

Minnesota dă în judecată administraţia Trump

Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni că vor da în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile de amploare ale poliţiei federale pentru imigraţie (ICE) desfăşurate de câteva săptămâni în această aglomerare din nordul Statelor Unite, potrivit news.ro.

În timpul unuia dintre aceste raiduri, săptămâna trecută, o femeie americană de 37 de ani, Renee Good, a fost împuşcată mortal de un agent ICE în timp ce se afla la volanul maşinii sale. Moartea sa a declanşat o serie de manifestaţii în toată ţara în weekend, în Minneapolis şi nu numai, în New York, Los Angeles şi Boston, relatează AFP.

„Nu puteţi aresta fără discernământ cetăţeni americani pe străzile noastre. Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă. Nu aveţi dreptul să scoateţi adolescenţi din maşini şi să-i arestaţi când, de fapt, sunt cetăţeni americani”, a spus primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, într-o conferinţă de presă destinată anunţării acestei acţiuni în justiţie. „Este ilegal în toate statele şi este contrar Constituţiei Statelor Unite”, a arătat edilul.

Agenţii poliţiei de imigrare „trebuie să respecte ei înşişi legea în exercitarea funcţiilor lor. Considerăm că nu o fac. Ei trebuie să acţioneze în limitele legii şi ale Constituţiei”, a declarat procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison.

În ciuda unui weekend de proteste naţionale, guvernul american a anunţat duminică trimiterea a „sute” de agenţi federali suplimentari la Minneapolis.

După moartea lui Renee Good, Donald Trump a apărat imediat teza legitimei apărări a poliţistului, o versiune contestată cu tărie în special de opoziţia democrată locală, cu ajutorul unor înregistrări video.

Statul Illinois, un alt stat democrat vizat de ofensiva anti-imigraţie a lui Donald Trump, în special în Chicago, a iniţiat luni o procedură judiciară similară.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb