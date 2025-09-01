Mircea Abrudean: "Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că se aşteaptă ca „vocea raţiunii” să prevaleze şi că actuala coaliţie de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcţia de premier.

„Sunt optimist din fire. Am făcut parte din mai multe coaliţii în ultimii cinci ani şi am văzut multe declaraţii şi ieşiri publice din interiorul coaliţiei, care sunt oarecum normale. Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru şi că argumentele sale vor fi luate în considerare în şedinţele coaliţiei. Avem momentan un blocaj pe pachetul de administraţie, dar celelalte cinci pachete vor fi supuse astăzi plenului reunit pentru angajarea răspunderii Guvernului. Cred că şi pe pachetul de administraţie, în urma discuţiilor, se va ajunge rapid la o soluţie”, a afirmat Abrudean.

Preşedintele Senatului a adăugat că un premier are „toate motivele să renunţe” dacă nu poate implementa măsurile din programul de guvernare aprobat de Parlament. Totuşi, el a subliniat că nu crede că se va ajunge la demisia lui Bolojan: „Toate partidele din coaliţie merg pe vocea raţiunii. Înţeleg argumentele şi părerile diferite, dar concluzia comună este că este nevoie de măsuri, inclusiv în zona administraţiei locale”.

Referitor la reducerea posturilor din administraţia locală, Abrudean a explicat că propunerea premierului Bolojan vizează reducerea cu 10% a numărului efectiv de posturi ocupate, nu a celor maxime prevăzute în legislaţie sau organigrame. „Dacă până acum nu au fost ocupate toate posturile, înseamnă că nu sunt necesare. Reducerea nu va afecta eficienţa administraţiei”, a mai precizat el.