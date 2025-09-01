Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Mircea Abrudean: "Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru”

I.S.
Politică / 1 septembrie, 14:20

Mircea Abrudean: "Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că se aşteaptă ca „vocea raţiunii” să prevaleze şi că actuala coaliţie de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcţia de premier.

„Sunt optimist din fire. Am făcut parte din mai multe coaliţii în ultimii cinci ani şi am văzut multe declaraţii şi ieşiri publice din interiorul coaliţiei, care sunt oarecum normale. Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru şi că argumentele sale vor fi luate în considerare în şedinţele coaliţiei. Avem momentan un blocaj pe pachetul de administraţie, dar celelalte cinci pachete vor fi supuse astăzi plenului reunit pentru angajarea răspunderii Guvernului. Cred că şi pe pachetul de administraţie, în urma discuţiilor, se va ajunge rapid la o soluţie”, a afirmat Abrudean.

Preşedintele Senatului a adăugat că un premier are „toate motivele să renunţe” dacă nu poate implementa măsurile din programul de guvernare aprobat de Parlament. Totuşi, el a subliniat că nu crede că se va ajunge la demisia lui Bolojan: „Toate partidele din coaliţie merg pe vocea raţiunii. Înţeleg argumentele şi părerile diferite, dar concluzia comună este că este nevoie de măsuri, inclusiv în zona administraţiei locale”.

Referitor la reducerea posturilor din administraţia locală, Abrudean a explicat că propunerea premierului Bolojan vizează reducerea cu 10% a numărului efectiv de posturi ocupate, nu a celor maxime prevăzute în legislaţie sau organigrame. „Dacă până acum nu au fost ocupate toate posturile, înseamnă că nu sunt necesare. Reducerea nu va afecta eficienţa administraţiei”, a mai precizat el.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb