Mircea Abrudean: Un Guvern minoritar este „cea mai la îndemână” soluţie

A.G.
Politică / 23 aprilie, 17:06

Sursa foto: Facebook / Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat joi că varianta unui Guvern minoritar este „cea mai la îndemână” pentru moment, menţionând că dacă se găsesc parlamentari din toate partidele care să susţină reformele din PNRR nu ar fi „o problemă” pentru România sau pentru electorat, potrivit Agerpres.

„Vor fi miniştri interimari din interiorul Cabinetului care vor prelua portofoliile. (...) Mergem înainte pe această logică, pentru că nu există alta. E o criză politică şi guvernamentală. Din păcate, pentru România, efectele nu vor fi cele mai fericite. În interiorul celor 45 de zile, cu siguranţă, vor fi făcute toate demersurile încât să avem nişte miniştri propuşi Parlamentului pentru validare”, a explicat Abrudean, la Senat, conform Agerpres.

El a menţionat că nu vede nicio şansă de reconciliere cu PSD: „Nu văd nicio şansă de reconciliere din gesturile făcute de PSD. (...) Nu mai văd să existe vreo şansă de reconciliere. Din perspectiva PNL, pe baza a ceea ce se întâmplă astăzi, adică se confirmă, se validează ceea ce s-a decis deja, nu văd nicio şansă”, informează Agerpres.

În opinia sa, un Guvern minoritar este varianta „cea mai la îndemână”, în prezent, pentru că nu există foarte multe soluţii, conform aceleiaşi surse. „Dar, în interiorul celor 45 de zile, dacă nu există vreo moţiune de cenzură care să treacă, evident, cu voturile AUR, pentru că nu există altă soluţie, vom vedea ce se mai poate întâmpla”, a completat liberalul, potrivit Agerpres.

El a respins ideea potrivit căreia parlamentari PNL ar putea vota în favoarea unei moţiuni de cenzură, informează aceeaşi sursă. „Am mai spus asta. Nu cred că există parlamentari PNL, indiferent de posibile tensiuni, facţiuni şi alte lucruri, din ultima perioadă, care să voteze o moţiune împotriva propriului preşedinte de partid. Soluţia era să nu ajungem la această situaţie, care ar fi presupus, sigur, o altă relaţie cu cei din PSD. Din perspectiva PNL s-a făcut tot ceea ce s-a putut, dar mai departe cei din PSD au luat această decizie şi merg înainte cu ea”, a transmis Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.

Preşedintele Senatului a subliniat că PNL îl susţine pe Ilie Bolojan ca prim-ministru, arată aceeaşi sursă. El nu crede în posiblitatea revenirii PSD în coaliţia de guvernare dacă se va schimba premierul, conform Agerpres.

„Nu cred că există această posibilitate. Din tot ceea ce s-a decis în PNL, inclusiv la ultimul BPN, inclusiv la cele dinainte. Aceasta este formula pe care mergem înainte cu Ilie Bolojan premier”, a punctat liberalul, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, la Palatul Cotroceni a avut loc miercuri o discuţie normală, de început, precizează Agerpres. „E clar că vor mai avea loc consultări în perioada următoare şi că Ilie Bolojan nu demisionează din funcţie şi îşi asumă, în continuare, această poziţie”, a punctat el, potrivit Agerpres.

„PNL trebuie în momentul de faţă să găsească o majoritate care să susţină reformele în Parlament. (...) Aţi văzut că sunt colegi care au discuţii corecte, normale, cu colegii lor din judeţ. Pentru că, evident, suntem în circumscripţii şi e normal să poţi să vorbeşti cu ceilalţi colegi, indiferent de unde sunt”, a explicat Abrudean, conform Agerpres.

El a exclus un acord PNL-AUR, dar a spus că „pot fi discuţii” cu parlamentari PSD pentru a susţine un Guvern minoritar, notează Agerpres.

„Orice e posibil. Nu văd nicio problemă în a fi discuţii. Eu nu am astfel de discuţii. Or fi alţi colegi care fac ce consideră. E complicat să opreşti parlamentari să discute. Asta este realitatea. (...) Nu e vorba de niciun acord (cu AUR). E vorba, deocamdată, de un moratoriu, pe care preşedintele partidului l-a propus, de susţinere a reformelor din PNRR. Aceasta este urgenţa zero a României să nu pierdem 11 miliarde de euro. Dacă se găsesc parlamentari din toate partidele care vor susţine aceste reforme, nu văd probleme pentru România şi nici pentru electorat. Este pentru cetăţenii României. Mai departe, alte chestiuni vor fi discutate ulterior. Haideţi să vedem ce se întâmplă în interiorul celor 45 de zile sau mai puţin. Susţinerea reformelor din PNRR cred că trebuie să facă obiectul discuţiilor cu orice tip de parlamentari. Şi din PSD, pentru că nu cred că se vor opune reformelor din PNRR”, a mai transmis Mircea Abrudean, conform Agerpres.

Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

